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Si danza

A Chiavari tornano le serate di ballo liscio nel giardino di Palazzo Rocca

Generico agosto 2026

Chiavari. Il caldo non ferma gli appassionati di liscio. Anche quest’anno tornano a Chiavari tornano le serate dedicate al ballo sotto le stelle, un appuntamento estivo nel cuore della città.

Tre gli eventi in programma, tutti con inizio alle ore 21 nel giardino di Palazzo Rocca: il 13 agosto con Enrico Roseto, il 19 agosto con gli allievi della Scuola Fisarmonica Enrico Roseto e il 26 agosto con Luca Parpaiola.

“Confermiamo anche per il 2026 un’iniziativa molto apprezzata, capace di far vivere uno dei luoghi più belli della nostra città per residenti e visitatori. Crediamo in un’estate fatta di grandi eventi, ma anche di appuntamenti dedicati alla socialità e alle tradizioni. Un calendario per tutte le età, per una Chiavari sia sempre più viva e accogliente”, ha dettol’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto.

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