A Camogli il Tributo al Cristo degli Abissi. Bucci: “Un simbolo del legame tra la Liguria e il mare”

Camogli. Anche Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, ha partecipato al 72esimo Tributo di fede al Cristo degli Abissi organizzato dal Centro Subacqueo Mediterraneo “Duilio Marcante” con Comune di Camogli, Fai, Soprintendenza, il Consorzio di gestione dell’area marina protetta di Portofino e il comando dei carabinieri.

“Il Cristo degli Abissi è un simbolo della Liguria e del suo profondo rapporto con il mare, un legame millenario che viene tuttora portato avanti dalla comunità – ha detto Bucci -. È un omaggio di fede che è anche tributo alla tutela dell’ecosistema marino, senza dimenticare l’attrattività turistica. Ogni anno questa celebrazione riunisce infatti istituzioni, comunità e mondo della subacquea – ha detto Bucci -. Ringrazio il sindaco di Camogli Giovanni Anelli, il sindaco di Gressoney-La-Trinité Alessandro Girod, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Centro Subacqueo Mediterraneo Duilio Marcante e tutte le realtà che hanno contribuito all’organizzazione e alla riuscita di questa giornata, mantenendo vivo il significato di una celebrazione così importante per la Liguria”.

Dato il mare mosso questa 72esima edizione non si è svolta, come è tradizione, a San Fruttuoso dove la statua del Cristo, alta 2 metri e mezzo opera dello scultore Guido Galletti, è posizionata a 15 metri di profondità nell’insenatura di Capo Croce. Per realizzarla, su iniziativa del subacqueo Duilio Marcante e dell’imprenditore Giacomo Costa, che vollero così ricordare l’amico Dario Gonzatti perito durante un’immersione, furono necessari 260 chilogrammi di bronzo. Fu posizionata il 29 agosto del 1954 e li rimase fino al 2003 quando fu portata in superficie per essere restaurata. Dopo 8 mesi nel 2094 fu riportata a San Fruttuoso con una cerimonia imponente.