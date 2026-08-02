4,2 milioni dalla Regione Liguria a sostegno delle infrastrutture di ricerca

Genova. “In arrivo 4,2 milioni di euro a sostegno delle infrastrutture di ricerca regionali”. A dirlo è l’assessore allo Sviluppo economico, alla Ricerca e all’Innovazione tecnologica Alessio Piana. Regione Liguria, nell’ambito delle attività del PR Fesr Liguria 2021-2027 (azione 1.1.1), accompagnerà, con oltre 4,2 milioni di euro, 19 interventi.

“Una dimostrazione concreta – sottolinea l’assessore Alessio Piana – di come questa giunta sostenga con i fatti la ricerca e l’innovazione nella nostra regione. Le infrastrutture di ricerca, infatti, rappresentano un motore di sviluppo scientifico ed economico indispensabile per favorire il trasferimento tecnologico. Con questo intervento, ne miglioriamo l’accesso, accompagnando gli investimenti di quegli enti, come l’Università di Genova, il CNR e l’IRCCS San Martino, che, affacciandosi alla nostra misura, hanno mostrato interesse a investire”.

L’agevolazione, come previsto dal regolamento, consiste in un contributo a fondo perduto concesso nella misura massima del 50% dell’intervento. Gli importi richiesti raggiungeranno in alcuni casi i 400 mila euro.

“Le infrastrutture di ricerca – commenta il rettore uscente dell’Università di Genova Federico Delfino – sono un patrimonio strategico per lo sviluppo della conoscenza, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Il sostegno della Regione ci permette di rafforzare laboratori e strumentazioni che rappresentano una risorsa non solo per l’Università di Genova, ma per tutto il sistema della ricerca e delle imprese. Investire in queste infrastrutture significa creare le condizioni per attrarre talenti, sviluppare nuove tecnologie e generare opportunità di crescita e competitività per il nostro Paese”.