Fermato un megayacht nel porto di Genova: “Rischio concreto per la sicurezza dei passeggeri”

Genova. La capitaneria di porto di Genova ha sottoposto a fermo amministrativo la nave Bleu de Nîmes, uno yacht a noleggio da 72 metri battente bandiera delle Isole Cook, a seguito di un’ispezione eseguita nel porto di Genova. Curiosa la storia dell’imbarcazione: costruita nel 1980, un tempo era una nave da guerra inglese e proprio uno studio di Genova ha progettato la sua trasformazione per il lusso delle crociere, realizzata in Turchia.

Il provvedimento è stato adottato al termine di un’ispezione approfondita per verificare la conformità della nave alle normative di sicurezza. Al termine dell’ispezione sono state accertate 12 irregolarità, quattro delle quali hanno fatto scattare il fermo amministrativo. Le principali criticità hanno riguardato aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione e dei passeggeri, alla security della nave e conformità della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di bordo.

Dal servizio Sicurezza della navigazione della Capitaneria segnalano che “le deficienze riscontrate, pur diverse per natura, nel loro insieme configuravano un rischio concreto per la sicurezza dell’equipaggio e dei passeggeri. Il fermo resterà in vigore finché i nostri ispettori non avranno la certezza che la nave sia tornata pienamente conforme agli standard internazionali”.

Le attività di controllo della Guardia costiera di Genova sulle navi straniere quest’anno hanno portato al fermo di 5 unità sulle 73 ispezionate. ispezionate. “Mentre quest’estate non è sicuramente stato scontato, per un lavoro quotidiano, costante con rigore tecnico e competenza, abbiamo potuto ridare fiducia al vasto numero di passeggeri fornendo, all’occorrenza, informazioni puntuali e trasparenti – rimarca il comandante del porto di Genova Antonio Ranieri -. Il Port State Control sostiene la libera industria sana, effettuando nel rispetto degli standard previsti, a garanzia dei marittimi, dei passeggeri e degli armatori che operano navi sicure”.