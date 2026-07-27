Welfare, inaugurato a Bolzaneto il nuovo alloggio di coabitazione per persone anziane

Genova. È stato inaugurato oggi a Bolzaneto, in via San Biagio 3, il secondo dei due alloggi di coabitazione per persone anziane realizzati nell’ambito del progetto “COLIVINGenova: un progetto socio-sanitario di comunità”. Il primo appartamento si trova nella zona di Molassana.

All’inaugurazione hanno partecipato l’assessora al Welfare, Cristina Lodi, l’assessore al Patrimonio, Davide Patrone, il presidente del Municipio V, Michele Versace, la referente per le coprogettazioni con il Terzo Settore di Regione Liguria, Manuela Facco e Marzia Sica di Fondazione Compagnia San Paolo.

“Questo secondo alloggio, dopo quello di Molassana, dimostra che COLIVINGenova non è un progetto sulla carta ma una risposta concreta ai bisogni reali del territorio. Abbiamo individuato Bolzaneto per ospitare il secondo appartamento perché la delegazione unisce un’alta presenza di popolazione anziana a una rete di prossimità già attiva e disponibile a sostenere il percorso di coabitazione. Il nostro obiettivo, insieme ad Auser e Agorà e a tutta la rete territoriale, in particolare Anteas, Ada e Comunità di Sant’Egidio, e in collaborazione con ASL3 e Regione Liguria, è costruire un sistema di monitoraggio attivo intorno a questi alloggi, capace di intercettare per tempo le situazioni di fragilità e di offrire una risposta integrata tra sociale, sociosanitario e sanitario. L’alloggio di coabitazione consente a persone anziane autosufficienti di condividere uno spazio abitativo, favorendo il mutuo aiuto, il contrasto alla solitudine e il mantenimento dell’autonomia. Ringrazio Fondazione Compagnia di San Paolo, ente finanziatore e co-progettatore dell’iniziativa”, dichiara l’assessora al Welfare, Cristina Lodi.

“Il recupero del patrimonio edilizio pubblico rappresenta una leva fondamentale per restituire valore agli immobili comunali e trasformarli in spazi utili alla comunità. Con COLIVINGenova dimostriamo come il riuso intelligente degli alloggi possa sostenere iniziative innovative, capaci di rispondere a bisogni sociali concreti. Mettere a disposizione questi spazi significa promuovere inclusione, prossimità e nuove forme dell’abitare. È un modo concreto per coniugare cura del patrimonio, sostenibilità e welfare territoriale”, afferma l’assessore al Patrimonio, Davide Patrone.

“Si tratta di una dimora dove c’è uno spazio tuo che puoi abbellire – commenta Fulvia Veirana, presidente Auser Genova – Ci sono i soprammobili, uno spazio che puoi fare tuo e dove coltivare appunto spazi di autonomia, ricevere persone. Insomma, in concordia con la persona che vive con te, anche avere momenti conviviali che in una casa di riposo è un po’ complesso avere. Un progetto che vogliamo faccia da apripista sia sul nostro territorio che in altri luoghi”.

“Il progetto COLIVINGenova è un esempio concreto di come l’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari, sociali e Terzo Settore possa dare risposte innovative ai bisogni di una popolazione sempre più anziana – sottolinea l’assessore alla Sanità, Politiche sociosanitarie e sociali e Terzo Settore di Regione Liguria, Massimo Nicolò – Si tratta di una sperimentazione coerente con il nuovo Piano sociosanitario regionale, che offre un’alternativa tra il domicilio tradizionale e la residenza assistita, consentendo alle persone anziane di mantenere autonomia e relazioni all’interno di una rete di supporto. È la stessa visione che stiamo portando avanti in Liguria con il potenziamento della sanità territoriale, attraverso le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e una sempre maggiore integrazione tra servizi sanitari, sociali e Terzo Settore. La prevenzione e la presa in carico delle fragilità passano anche da esperienze come questa, capaci di mettere al centro la persona, la comunità e la qualità della vita. In tal senso una collaborazione su questi temi tra istituzioni diventa fondamentale anche per avviare sperimentazioni condivise”.

COLIVINGenova nasce come progetto sociosanitario di comunità per sperimentare un nuovo modo di abitare e di prendersi cura delle persone anziane che superi la tradizionale alternativa tra permanenza al domicilio e ingresso in strutture residenziali. Il senso dell’iniziativa è costruire, attorno agli alloggi di coabitazione, una rete stabile di prossimità capace di sostenere l’autonomia possibile, favorire relazioni di buon vicinato, prevenire la solitudine e intercettare precocemente le situazioni di fragilità. La finalità è promuovere un modello di welfare territoriale integrato, in cui servizi sociali, sanitari, sociosanitari, terzo settore e comunità locale collaborano per garantire alle persone anziane condizioni di vita più sicure, inclusive e partecipate, valorizzandone il ruolo attivo nel quartiere e nella città.

Con l’apertura dell’alloggio di Bolzaneto si completa la prima fase sperimentale del progetto, che nel 2026 ha visto l’allestimento dei due alloggi destinati al cohousing di persone anziane. Il progetto COLIVINGenova proseguirà nel corso del 2027 con la valutazione dei primi esiti della sperimentazione, in vista di una possibile estensione del modello ad altre aree della città.