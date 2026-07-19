Welfare, Comune di Genova e Fondazione Alberto Castelli “Insieme contro il melanoma”

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessora a Welfare e Famiglie Cristina Lodi, ha approvato lo schema di Protocollo operativo tra Comune di Genova e Fondazione Alberto Castelli ETS, in collaborazione con il Centro Oncologico Ligure APS, per la realizzazione del progetto “Insieme contro il melanoma”, nell’ambito delle attività del Centro per le Famiglie dell’Ente.

“Il Protocollo – spiega l’assessora Lodi – punta a valorizzare, attraverso l’impegno e l’operato del Centro per le Famiglie del Comune, l’organizzazione di percorsi di sensibilizzazione, l’attivazione di legami tra servizi sociali, realtà sanitarie, Terzo Settore, famiglie e cittadinanza rispetto al progetto “Insieme contro il melanoma”, sviluppato dalla Fondazione Alberto Castelli, in collaborazione con il Centro Oncologico Ligure, con l’obiettivo di promuovere prevenzione, diagnosi precoce, educazione alla salute e sensibilizzazione rispetto ai fattori di rischio connessi all’esposizione ai raggi ultravioletti”.

Il Protocollo relativo al progetto “Insieme contro il melanoma” prevede visite specialistiche dermatologiche gratuite rivolte a cittadini in carico ai servizi sociali del Comune di Genova in situazione di fragilità socioeconomica, nonché percorsi strutturati di sensibilizzazione rivolti a genitori, bambini e adolescenti, da realizzarsi anche attraverso il Centro per le Famiglie dell’Ente.

“Con questo protocollo – sottolinea Lodi – andiamo a dare ulteriore respiro e forza al rapporto con due importantissime realtà del nostro territorio. Per gli enti pubblici, fare rete con il terzo settore non è solo un dovere, ma un’opportunità di arricchimento e sostegno reciproco oltre che di potenziamento dei servizi alle persone, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di maggiore fragilità sociale ed economica”.

Il Protocollo – che affronta tematiche quali prevenzione del melanoma, tutela della salute cutanea, educazione a corretti stili di vita, accesso equo agli screening, sostegno alle persone in condizione di fragilità – punta a rafforzare i percorsi di educazione e informazione sul melanoma, una patologia di rilevante impatto sociale, anche in ragione della frequenza nelle fasce più giovani della popolazione. Ciò richiede azioni integrate di prevenzione primaria, corretta informazione, diagnosi precoce e promozione di comportamenti consapevoli.

“Per la Fondazione Alberto Castelli questo Protocollo rappresenta un ulteriore passo importante per trasformare il ricordo di Alberto in un impegno concreto a favore della salute e della prevenzione – sottolinea Carlo Castelli, presidente della Fondazione Alberto Castelli ETS – Informare, educare e favorire l’accesso ai controlli dermatologici significa offrire alle persone strumenti fondamentali per proteggere la propria salute. Siamo particolarmente orgogliosi di poter realizzare questo progetto anche con il Comune di Genova ed il Centro Oncologico Ligure APS, che ci affianca da anni, per diffondere sempre di più il nostro impegno nei confronti delle famiglie, dei giovani e delle persone che vivono situazioni di fragilità”.

La Fondazione Alberto Castelli ETS, nata nel 2020 a seguito della prematura scomparsa di Alberto Castelli a causa di un melanoma, persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, sostenendo progetti e iniziative orientate al benessere delle persone, con particolare attenzione ai bambini, alle bambine e alle persone che vivono condizioni di fragilità per malattia, disabilità, disagio sociale o economico