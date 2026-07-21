Arenzano. L’estate ligure si arricchisce di una nuova, importante realtà: nasce ad Arenzano We ARE Festival, la rassegna che da venerdì 24 luglio a domenica 30 agosto 2026 anima il bellissimo parco di Villa Figoli des Geneys, con grandi concerti, spettacoli, serate dedicate alla comicità e format di successo pensati per coinvolgere i più giovani.

Promosso dal Comune di Arenzano, We ARE Festival è organizzato da Ops Eventi, realtà che porta a Genova e in Liguria concerti e produzioni di livello nazionale e internazionale, già ideatrice del festival estivo Altraonda al Porto Antico di Genova. La manifestazione ha il patrocinio di Regione Liguria.

“We are Festival rappresenta una novità davvero interessante all’interno del palinsesto culturale del nostro territorio – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro –. Investire in iniziative di questo calibro significa non solo promuovere la nostra identità e il nostro patrimonio, ma anche generare importanti ricadute economiche e turistiche per la comunità locale. Come Regione Liguria, siamo davvero orgogliosi di sostenere questa iniziativa che valorizza uno dei gioielli architettonici e naturalistici più suggestivi, il parco di Villa Figoli des Geneys ad Arenzano, trasformandolo in un palcoscenico diffuso e accessibile a tutti e offrendo ai cittadini occasioni straordinarie di arricchimento tramite il confronto fra diversi generi e linguaggi artistici”.

Aggiunge Luca Lombardi, assessore al Turismo di Regione Liguria: “Dopo l’eccellente risultato ottenuto recentemente nel contest televisivo ‘Il Borgo dei Borghi’ in cui ha rappresentato magnificamente la Liguria davanti a circa un milione e mezzo di telespettatori, Arenzano è protagonista anche quest’estate con questa bellissima manifestazione che, come Regione, abbiamo deciso di patrocinare senza esitazioni. Faccio quindi i complimenti agli organizzatori e all’amministrazione comunale per avere proposto un programma ricchissimo di concerti e spettacoli che riempiranno lo splendido parco di Villa Figoli di migliaia di spettatori provenienti non solo dalla Liguria ma anche da altre regioni. La promozione dei nostri territori passa anche e soprattutto l’organizzazione di questo tipo di manifestazioni capaci di attirare visitatori che poi, viste le bellezze dei luoghi, decidono di tornare per passare le loro vacanze”.

«We ARE Festival trasforma il parco storico di Villa Figoli in un palcoscenico d’eccezione – aggiungono il sindaco del Comune di Arenzano Francesco Silvestrini e l’assessore alla Cultura Davide Oliveri – dove la bellezza di uno dei luoghi più suggestivi della Liguria incontra la musica, la comicità e le proposte pensate per i più giovani. Siamo orgogliosi di ospitare un progetto che valorizza il nostro territorio e lo apre a un pubblico sempre più ampio. Un progetto che rafforza il ruolo di Arenzano come punto di riferimento culturale. Aprire Villa Figoli significa mettere questo patrimonio a disposizione di tutti, arenzanesi e non solo».

Il nome della rassegna, We ARE Festival, è un omaggio diretto alla città: “ARE” inteso come l’inizio di Arenzano, ma anche come verbo essere, a sottolineare il concetto di “Noi siamo Arenzano”. Un titolo fortemente simbolico che unisce identità locale e spirito di condivisione.

“Siamo felici e orgogliosi di collaborare con il Comune di Arenzano e di curare una rassegna così ricca e variegata – dichiara Nicolò Sasso di Ops Eventi –. Abbiamo lavorato a un calendario originale e diversificato, pensato per unire pubblici diversi e offrire proposte di alta qualità per ogni fascia d’età, dai grandi concerti, alla prosa e alla comicità, fino ai format dedicati ai più giovani. L’obiettivo del We ARE Festival è proprio questo: creare uno spazio di condivisione e intrattenimento che sappia attrarre sia i cittadini liguri sia i tantissimi turisti che scelgono la nostra riviera per le vacanze estive”.

Il programma di We ARE Festival ad Arenzano

Il programma di We ARE Festival si apre venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21.30, con il concerto di Niccolò Fabi. Dopo il grande successo della tournée teatrale dedicata all’album “Libertà negli occhi”, il cantautore romano è attualmente in tour nei festival e nei luoghi all’aperto più suggestivi d’Italia con il suo repertorio più intimo. Dai pezzi storici come “Capelli”, “Vento d’estate” e “Costruire”, fino ai successi più recenti come “Andare oltre”, brano di grande intensità premiato con la Targa Tenco, il live di Fabi promette di trasformare Villa Figoli des Geneys in uno spazio di pura condivisione emotiva, regalando al pubblico una serata di raffinata e autentica poesia in musica.

Il weekend di apertura prosegue il giorno successivo, sabato 25 luglio 2026 alle ore 21, con la comicità di Max Angioni, che porta a Villa Figoli “Anche meno – Round Finale”, il suo spettacolo di stand up comedy che racconta la vita di un trentenne tra quotidianità e domande esistenziali. Comico di Zelig, conduttore delle Iene e anche attore in “Esprimi un desiderio”, Angioni porta sul palco il suo sguardo surreale e inconfondibile su traslochi, psicoterapia, primi amori e futuro incerto, il tutto caratterizzato dal ritmo serrato e dalla capacità di improvvisazione che lo hanno reso uno dei comici più amati del momento.

Domenica 26 luglio 2026, dalle ore 20, Villa Figoli si trasforma in una grande festa a tema con l’arrivo di “Mai Dire Goku”, il party di cartoni animati più grande d’Italia. Una cartoon experience a 360° che unisce sigle cult, anime, grandi classici Disney e le più amate opening giapponesi. “Mai dire Goku” è un viaggio immersivo tra passato, presente e nostalgia della propria infanzia, arricchito da visual d’impatto, live band show, dj set e chicche di pop-culture e videogiochi.

La programmazione di agosto si apre a ritmo cubano con il concerto del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, in programma giovedì 6 agosto 2026 alle ore 21.15. La band, quintessenza della musica cubana, oggi composta da nove musicisti e guidata da Salvador Repilado Labrada, figlio dell’immortale Compay Segundo, porta avanti l’autentica eredità del “son cubano” e del celebre progetto Buena Vista Social Club. L’evento è in collaborazione con Futura Unisce.

Si prosegue venerdì 7 agosto 2026 con Ganas de Mar, una serata all’insegna del punk e dell’energia dal vivo che vedrà sul palco i Bull Brigade e altri nomi di spicco della scena come Stiglitz, Cara Calma e SconVoltri, seguiti dal dj-set di dj Fede. Attivi dal 2006, i Bull Brigade rappresentano una delle realtà più solide e riconosciute della scena punk rock italiana. In quasi vent’anni di attività, la band ha costruito un percorso coerente e appassionato, fatto di dischi, tour e collaborazioni, mantenendo sempre viva la propria identità e il legame con il pubblico. Il loro sound unisce street punk, punk rock e hardcore in un equilibrio unico, sorretto da una voce ruvida ma capace di grande espressività melodica.

Il giorno seguente, sabato 8 agosto 2026, alle ore 21, Cristiano De André fa tappa a Villa Figoli con il suo “De André Canta De André Best of 2026”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Con questo progetto, Cristiano De André porta sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere (che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi) e Ivano Zanotti alla batteria. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, ilbouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. Il concerto “De André Canta De André Best of 2026” ad Arenzano ha anche un’importanza simbolica per il territorio: proprio in questa cittadina, l’8 agosto 1998, Fabrizio De André tenne il suo ultimo concerto in Liguria.

Per proseguire con la grande musica, giovedì 27 agosto 2026, alle ore 21, sul palco di Villa Figoli salgono i Big One con il loro spettacolo “The European Pink Floyd Show”. Nati nel 2005, protagonisti di tour italiani ed esteri che li hanno consacrati come migliore tribute band floydiana in Europa, i Big One nei loro diversi anni di attività hanno attinto a piene mani dai classici di tutta la produzione dei Pink Floyd riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti con i quali David Gilmour e compagni hanno scritto la storia del rock.

Il programma di We ARE Festival prosegue la sera seguente, venerdì 28 agosto 2026 sempre alle ore 21, con protagonista Antonio Ornano e il suo spettacolo “(In)grato”. Scritto da Antonio Ornano con Matteo Monforte, Simone Repetto e Carlo Turati, e con la regia di Alessandro Nidi, lo spettacolo, prodotto da Epoché ArtEventi, riflette con ironia sul diritto di essere inadeguati, rivendicando l’ingratitudine come atto di ribellione verso un mondo che ci vuole costantemente performanti, grati e sorridenti, anche quando tutto va a rotoli.

Dalla comicità si passa poi a uno dei format pop più coinvolgenti degli ultimi anni: sabato 29 agosto 2026, alle ore 20.30, Arenzano ospita l’evento “Teenage Dream – Nostalgic Universe”, lo spettacolo di grande successo incentrato sulla musica e sui ricordi legati agli anni Duemila. L’evento si presenta come una festa-spettacolo che propone un percorso attraverso le canzoni che hanno segnato l’adolescenza di un’intera generazione. Lo show unisce musica, coreografie ed effetti scenici, prevedendo il coinvolgimento diretto del pubblico, invitato a cantare e ballare i grandi successi che caratterizzano quel periodo.

A chiudere il programma di We ARE Festival, domenica 30 agosto 2026 alle ore 21, è lo spettacolo di Federico Buffa “Il futuro è tra mezz’ora – Le ultime 48 ore di Lucio Dalla”. Nato da un’idea di Luca Gnudi, di e con Cesare Pomarici insieme a Federico Buffa, lo spettacolo racconta la vita e l’opera di Lucio Dalla, ripercorrendo – una per una – la storia di tutte le canzoni presenti nella scaletta del suo ultimo concerto: quello di Montreux del febbraio 2012. Un viaggio narrativo e musicale, accompagnato Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce, che mette insieme ricostruzione storica e aneddoti privati, dichiarazioni pubbliche e vicende ancora inedite, con lo scopo di restituire un nuovo ritratto del grande cantautore bolognese.