Anche vulnologia si sposta da Villa Scassi al Micone, Ats Liguria: “Garantita la continuità delle cure”

Genova. Continua lo spostamento di servizi dall’ospedale Villa Scassi al Micone di Sestri Ponente dopo la riforma della sanità varata dalla Regione Liguria.

Oltre al caso di oculistica, oggetto di polemiche tra il Movimento 5 Stelle e l’assessorato alla Sanità negli scorsi giorni, adesso Ats Liguria informa che, a decorrere dal 28 luglio 2026, l’attività del centro di assistenza vulnologica subirà la stessa sorte “con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore integrazione e omogeneità dei percorsi di cura”.

“Tutti gli appuntamenti già programmati sono confermati e saranno regolarmente effettuati presso la nuova sede, senza alcuna interruzione del servizio – spiega Ats Liguria in una nota -. Restano inoltre garantite tutte le attività assistenziali e i percorsi di presa in carico dei pazienti. Restano altresì previsti idonei percorsi che assicureranno la piena continuità degli interventi necessari all’interno dell’ospedale Villa Scassi”:

“L’équipe di professionisti che da sempre opera nel servizio continuerà a svolgere la propria attività con la consueta professionalità, assicurando la piena continuità clinico-assistenziale”. Ats Liguria “rassicura pertanto tutti gli assistiti che il trasferimento della sede non comporterà alcuna variazione nella qualità dell’assistenza erogata né nella continuità delle cure“.