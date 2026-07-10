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Arrestato

Violinista derubata sul treno, ladro incastrato da una AirTag

È successo nei giorni scorsi alla stazione di Brignole, dove gli agenti della Polfer sono intervenuti dopo la segnalazione della donna, partita da Torino

polfer

Genova. Ha rubato sul treno un trolley e un bauletto contenente una viola, prezioso strumento musicale per la sua proprietaria, una famosa violinista. Non si è accorto però che proprio nella custodia dello strumento c’era un AirTag che lo ha tradito, indicando la sua posizione.

È successo nei giorni scorsi alla stazione di Brignole, dove gli agenti della Polfer sono intervenuti dopo la segnalazione della passeggera di un intercity partito da Torino. Arrivata in stazione a Brignole, la donna si è accorta che dalla cappelliera mancavano i bagagli, compreso lo strumento.

I poliziotti, grazie al costante tracciamento del sistema di geolocalizzazione, sono riusciti a intercettare il ladro e a recuperare la viola, restituita alla legittima proprietaria. L’uomo è stato arrestato per furto pluriaggravato e processato per direttissima. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il soggetto veniva sottoposto alla custodia cautelare in carcere e condotto nel carcere di Marassi.

 

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