Violinista derubata sul treno, ladro incastrato da una AirTag

Genova. Ha rubato sul treno un trolley e un bauletto contenente una viola, prezioso strumento musicale per la sua proprietaria, una famosa violinista. Non si è accorto però che proprio nella custodia dello strumento c’era un AirTag che lo ha tradito, indicando la sua posizione.

È successo nei giorni scorsi alla stazione di Brignole, dove gli agenti della Polfer sono intervenuti dopo la segnalazione della passeggera di un intercity partito da Torino. Arrivata in stazione a Brignole, la donna si è accorta che dalla cappelliera mancavano i bagagli, compreso lo strumento.

I poliziotti, grazie al costante tracciamento del sistema di geolocalizzazione, sono riusciti a intercettare il ladro e a recuperare la viola, restituita alla legittima proprietaria. L’uomo è stato arrestato per furto pluriaggravato e processato per direttissima. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il soggetto veniva sottoposto alla custodia cautelare in carcere e condotto nel carcere di Marassi.