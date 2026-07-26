Violento temporale su Genova nella notte: allagamenti, strade chiuse, automobilisti tratti in salvo

Genova. Un forte temporale si è abbattuto nella notte su Genova, colpendo con particolare violenza la Valpolcevera e il Ponente cittadino. Numerosi gli allagamenti e gli interventi dei fuoco, mentre a fare paura è stato ancora una volta il rio Fegino, già responsabile di diverse alluvioni in passato, che stavolta per fortuna non ha raggiunto l’esondazione.

Su Genova e su gran parte della Liguria era in vigore dalla mezzanotte l’allerta gialla per temporali che rimarrà attiva fino alle 15.00. Diversa la scansione sull’estremo Ponente della regione, dove l’allerta gialla inizia alle 11.00 per terminare alle 18.00. Si attendono comunque i prossimi aggiornamenti da parte di Arpal.

Intorno alle 2 del mattino il forte temporale, alimentato soprattutto dall’energia accumulata in mare, ha iniziato a scaricare grandi quantità di pioggia sul Ponente, per poi spostarsi lentamente verso il centro città e la Valpolcevera.

A Genova la situazione più critica a Sampierdarena, nella zona di via Orgiero e via Reti, dove i vigili del fuoco hanno salvato due automobilisti rimasti intrappolati in macchina mentre saliva il livello dell’acqua in strada. In via Celesia, a Rivarolo, i pompieri sono intervenuti per un panificio allagato.

In Valpolcevera si è allagato nuovamente il sottopasso di via Brin nonostante i lavori di pulizia messi in atto dal Comune che avevano permesso di escludere la chiusura automatica in allerta meteo. La polizia locale ha disposto il divieto di transito poco prima delle 3. Tuttavia, a differenza di quanto avveniva in passato, il sistema di pompaggio ha liberato in poco tempo la sede stradale e il sottopasso è stato riaperto dopo mezz’ora.

Sempre in Valpolcevera, osservato speciale il rio Fegino che si è ingrossato in poche decine di minuti facendo temere il peggio. Sul posto le pattuglie della polizia locale pronte a far scattare lo stop alla circolazione, ma il rapido passaggio del temporale ha evitato problemi ulteriori.

Chiuso e poi riaperto anche il tunnel di via Degola, interessato da un pesante allagamento. Criticità in tutta la zona di via Reti e via Fillak. Allagato anche il sottopasso di piazza Montano, rimasto sempre transitabile. Problemi anche a Multedo in via Pacoret de Saint Bon, sulla strada Aldo Moro in direzione dell’autostrada, sulla rotonda Castruccio in prossimità dell’aeroporto e a Rivarolo tra il ponte Polcevera e via Rossini.

Le maggiori precipitazioni sono state registrate dalla rete Limet sul Ponente, con 102,4 millimetri di pioggia cumulata sulla stazione di Cogoleto. Su Genova spiccano i 72,2 millimetri di Sampierdarena. La rete Arpal ha rilevato 62,6 millimetri in un’ora a Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto.