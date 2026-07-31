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Riqualificazione

Villa Imperiale, lavori di restyling finiti entro agosto. E nel 2027 rinascerà l’area giochi superiore

L'annuncio dell'assessore Ferrante a Palazzo Tursi, ora l'intervento aggiuntivo nella parte nord: "Inizio lavori a fine 2026"

Generico luglio 2026

Genova. Si concluderanno il 31 agosto i lavori di riqualificazione di Villa Imperiale, polmone verde del quartiere di San Fruttuoso. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante durante il question time a Palazzo Tursi, rispondendo a un’interpellanza di Laura Sicignano (Lista Salis).

Il restyling, partito dopo molti rinvii nella primavera 2025 e finanziato con 2 milioni di fondi ministeriali (stralciati dal Pnrr), comprendeva il consolidamento dei muri di confine e della scarpata sul lato nord, con una rinaturalizzazione del versante tramite interventi di ingegneria naturalistica e rimozione dei vialetti d’asfalto aggiunti in tempi recenti, nell’ottica di rispettare la vocazione di parco storico.

Sono stati restaurati il ninfeo, la fontana con un sistema di ricircolo dell’acqua e la balaustra danneggiata dal crollo di un grosso pino nel 2019. Sono stati installati nuovi servizi igienici autopulenti come quelli installati all’Acquasola. Il verde ha subito un riassetto complessivo e le terrazze sono state de-impermeabilizzate togliendo l’asfalto e realizzando un impianto per il convogliamento delle acque.

Generico luglio 2026

Nella parte inferiore è stata completata tre settimane fa la nuova area giochi inclusiva con accessibilità certificata, dove in origine c’era un’area con tavolo da ping-pong poi trasformata in un giardino con pavimentazione antitrauma nel 2015. E nei prossimi mesi partiranno i lavori per rifare l’area giochi superiore, finanziata con 300mila euro aggiuntivi inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici a fine 2025 dopo le pressioni dei comitati di residenti e genitori.

“L’area giochi è in fase di progettazione – ha detto l’assessore Ferrante rispondendo in aula – e l’avvio dei lavori è previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Quindi con la primavera del 2027 i cittadini di San Fruttuoso (ma so che ci vanno anche da San Martino, essendo un parco molto bello) avranno un’area giochi completamente moderna, nuova, molto ampia nella zona nord”.

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