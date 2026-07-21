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Video “satirico” con Schlein e Conte legati al patibolo, Giordano (M5s): “Regione Liguria non prende le distanze” fotogallery

Il consigliere regionale porta in aula atto di condanna per il video di Vannacci "È il segno di una cultura politica povera e incapace di riconoscere i confini fondamentali della democrazia. Il presidente della Regione pensi a controllare la sua "squadra", dove ormai si rincorrono le voci di possibili cambi di casacca di tonalità sempre più nera"

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Genova. “Il vergognoso video diffuso ieri da Vannacci ha indignato solo una parte delle forze politiche regionali. La prova del nove, infatti, l’abbiamo avuta oggi in Consiglio regionale, dove alcuni consiglieri non hanno sottoscritto un nostro ordine del giorno per esprimere ferma condanna al video, ammiccando dunque apertamente all’ex generale. Si tratta di un contenuto indecente e irricevibile che celebra la violenza e l’odio con l’esecuzione degli avversari politici”.

A dirlo in una nota stampa il consigliere regionale Stefano Giordano, che oggi in consiglio regionale ha presentato un ordine del giorno che avrebbe dovuto impegnare il Presidente del Consiglio regionale a trasmettere l’atto di condanna dell’istituzioni liguri alle persone coinvolte e ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto poi non sottoscritto dalla maggioranza e quindi rimandato.

“Per immagini e linguaggio, quel video ha travalicato ogni limite del legittimo confronto democratico fondato sui valori della nostra Costituzione: non si può liquidare quanto accaduto come una provocazione costruita con l’intelligenza artificiale. Dietro quelle immagini c’è una scelta politica consapevole – continua Giordano – trasformare il confronto pubblico in una rappresentazione degradante e disumana, nella quale l’avversario non viene contrastato con le idee, ma indicato come un nemico da uccidere. È il segno di una cultura politica povera e incapace di riconoscere i confini fondamentali della democrazia. Confini evidentemente sconosciuti al centrodestra, Bucci compreso che ha persino sproloquiato di onestà intellettuale: il presidente della Regione pensi piuttosto a controllare la sua “squadra”, dove ormai si rincorrono le voci di possibili cambi di casacca di tonalità sempre più nera”.

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