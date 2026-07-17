Viabilità Genova, le modifiche a traffico e sosta per eventi e cantieri dal 17 al 23 luglio

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 17 al 23 luglio, si segnalano in particolare:
1) Fino al 14 agosto, alcuni tratti di via Gramsci cantierizzati per i lavori dei 4 Assi
2) Fino al 31 dicembre, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, limitazioni alla circolazione tra via Balleydier, via Milano, via Scappini e via De Marini
3) Fino al 30 settembre, sempre nella zona del Nodo di San Benigno, divieto di transito sui due nuovi segmenti stradali tra Sopraelevata, via di Francia e Ponte Elicoidale
4) Sabato 18 (pomeriggio) e domenica 19 luglio (mattina) cambia la circolazione in Valbisagno, tra Molassana e Struppa, per la manifestazione ciclistica “La grande crono di Genova”.
Nel dettaglio:
1) VIA GRAMSCI – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL
Fino alle ore 24.00 del 14 agosto in via Gramsci, per i lavori di realizzazione del cavidotto del centro nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, all’attivarsi delle differenti fasi, nei sottoelencati segmenti di via Gramsci sono istituiti i seguenti provvedimenti.
FASE 3
– tratto della carreggiata mare, direzione di marcia ponente/levante, compreso tra le pile della Strada Aldo Moro contraddistinte dai numeri 90 e 93:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. divieto di sorpasso.
FASE 4
– tratto della carreggiata monte, direzione di marcia levante/ponente, compreso tra via delle Fontane e vico Inferiore Sant’Antonio:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. divieto di fermata
3. l’area di fermata del TPL Gramsci 1/Metrò Darsena (cod. 3) è temporaneamente spostata all’altezza del civico 19.
FASE 5
– tratto della carreggiata monte, direzione di marcia levante/ponente, compreso tra vico Inferiore Sant’Antonio e piazza dello Statuto:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. divieto di fermata.
2) VIE BALLEYDIER, MILANO, REMO SCAPPINI E DE MARINI – LAVORI ADEGUAMENTO NODO SAN BENIGNO
Fino alle ore 6.00 del 31 dicembre, nell’ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, nei sottoelencati tratti stradali vengono reintrodotte le seguenti disposizioni:
– via Balleydier:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. divieto di transito nel tratto compreso tra via Milano e via De Marini
3. l’accesso all’edificio MSC (civico 5) è consentito da via Milano con circolazione regolata da movieri
4. divieto di fermata su ambo i lati della strada nel tratto compreso tra via Milano via De Marini.
– via Milano:
limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto compreso tra lo sbocco della galleria e via Pietro Chiesa.
– via Remo Scappini:
divieto di transito nel sottopasso di collegamento con via Balleydier.
– via De Marini, nel tratto compreso tra via Remo Scappini e via Pietro Chiesa:
1 limite massimo di velocità 30 km/h
2. divieto di fermata su ambo i lati della strada.
3) PONTE ELICOIDALE E SOPRAELEVATA – LAVORI ADEGUAMENTO NODO SAN BENIGNO
Fino alle ore 24.00 del 30 settembre, nell’ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:
– nuovo segmento stradale compreso tra la rampa discendente della Sopraelevata che adduce a via di Francia e l’innesto con il Ponte Elicoidale:
divieto di transito.
– nuovo segmento stradale compreso tra la carreggiata di mare direzione levante della Sopraelevata e l’innesto con il Ponte Elicoidale:
divieto di transito.
4) SABATO 18 E DOMENICA 19 LUGLIO – MEDIA VALBISAGNO – “LA GRANDE CRONO DI GENOVA”
Sabato 18 e domenica 19 luglio nel Municipio IV Media Val Bisagno, per consentire il regolare svolgimento della 16^ edizione della manifestazione ciclistica “La grande crono di Genova”, nei sottoindicati giorni, tratti stradali e fasce orarie scatteranno le seguenti prescrizioni:
Sabato 18 luglio – Campionato regionale a cronometro
Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e comunque fino a cessate esigenze:
via Pedullà dall’intersezione con ponte Green (escluso) e via Adamoli fino all’intersezione con ponte Fleming (escluso):
divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia.
– variante ponte Green/via Pedullà:
direzioni obbligatorie diritto e destra (per i soli veicoli provenienti dalla zona commerciale).
– ponte Green direzione levante all’intersezione con via Pedullà:
obbligo di svolta a sinistra direzione monte.
– via Pedullà, direzione mare, all’intersezione con ponte Green:
obbligo di svolta a destra (direzione ponente).
– ponte al campo XXV Aprile (attualmente a senso unico di marcia levante/ponente):
doppio senso di circolazione esclusivamente per i veicoli dei residenti in via Gualco e dei titolari delle attività commerciali ubicate nella medesima che, nell’attraversare perpendicolarmente via Pedullà, quando possibile,saranno agevolati dal personale dell’organizzazione.
– ponte Solimano:
divieto di circolazione tranne che per i veicoli dei residenti che devono raggiungere via Solimano e viceversa attraversando perpendicolarmente via Adamoli, quando possibile, agevolati dal personale dell’organizzazione.
– all’intersezione ponte Solimano/via Struppa:
possibilità di svolta a sinistra direzione mare (solo se presente personale della Polizia Locale).
– via Gualco (controviale), nel tratto compreso tra ponte al campo XXV Aprile ed il fornice di via Pedullà:
doppio senso di circolazione per consentire il transito dei veicoli dei residenti in via Gualco e dei titolari delle attività commerciali ubicate nella medesima.
– salita Sant’Eusebio:
divieto di circolazione con chiusura delle barriere.
– ponte Fleming, direzione levante, all’intersezione con via Adamoli:
obbligo di svolta a destra (direzione mare);
– via Adamoli, direzione monte, in corrispondenza dell’isola spartitraffico rialzata denominata variante al ponte Fleming:
obbligo di passaggio a destra per incanalare i veicoli nella variante.
– variante al ponte Fleming all’intersezione con via Adamoli:
direzioni obbligatorie diritto e sinistra rispettivamente sul ponte Fleming (ponente) e in via Adamoli (mare).
Domenica 19 luglio – Campionato nazionale a cronometro”
Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e comunque sino a cessate esigenze:
– via Pedullà dall’intersezione con ponte Tollari (escluso) e, a proseguire, via Adamoli fino all’intersezione con ponte Fleming (escluso):
divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia.
– intersezione variante ponte Green/via Pedullà:
direzione obbligatoria diritto (ponente) per i soli veicoli provenienti dalla zona commerciale. L’attraversamento perpendicolare dell’intersezione avverrà, quando possibile, agevolato da personale dell’organizzazione.
– ponte Green, direzione levante, all’intersezione con via Gio Batta Cardinale:
obbligo di svolta a sinistra direzione monte.
– via Pedullà direzione mare all’intersezione con via Luigi Canepa:
obbligo di svolta a destra sul ponte Tollari (direzione ponente).
– ponte al Campo XXV Aprile (attualmente a senso unico di marcia levante/ponente):
doppio senso di circolazione esclusivamente per i veicoli dei residenti in via Gualco e dei titolari delle attività commerciali ubicate nella medesima: nell’attraversare perpendicolarmente via Pedullà, quando possibile, saranno agevolati dal personale dell’organizzazione.
– ponte Solimano:
divieto di circolazione tranne che per i veicoli dei residenti che devono raggiungere via Solimano e viceversa attraversando perpendicolarmente via Adamoli, quando possibile, agevolati dal personale dell’organizzazione.
– intersezione ponte Solimano/via Struppa:
possibilità di svolta a sinistra direzione mare, solamente se presente personale della Polizia Locale.
– via Gualco (controviale) nel tratto compreso tra ponte al campo XXV Aprile ed il fornice di via pedullà:
doppio senso di circolazione per consentire il transito dei veicoli dei residenti in via Gualco e dei titolari delle attività commerciali ubicate nella medesima.
– salita Sant’Eusebio:
divieto di circolazione con chiusura delle barriere.
– ponte Fleming, direzione levante, all’intersezione con via Adamoli:
obbligo di svolta a destra (direzione mare).
– via Adamoli, direzione monte, in corrispondenza dell’isola spartitraffico rialzata denominata variante al ponte Fleming:
obbligo di passaggio a destra per incanalare i veicoli nella variante.
– variante al ponte Fleming all’intersezione con via Adamoli:
direzioni obbligatorie diritto e sinistra rispettivamente sul ponte Fleming (ponente) e in via Adamoli (mare).
Sul sito istituzionale del Comune di Genova, al link https://l1nq.com/0mwg3q2 , i principali lavori in corso e in programma sul territorio comunale, suddivisi per municipio e quartiere.
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