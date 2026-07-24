Viabilità Genova, le modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi dal 24 al 31 luglio

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 24 al 31 luglio, si segnalano in particolare:
- Municipio V (Valpolcevera) – Infrastrutture Ferroviarie Strategiche: Tra il 25 e il 28 luglio (orario 09:00 – 19:00), per le operazioni di sollevamento e allineamento del Ponte Polcevera propedeutiche al varo del nuovo impalcato ferroviario, saranno in vigore importanti chiusure totali al transito veicolare e pedonale in via 30 Giugno 1960, via Giorgio Perlasca, via al Ponte Polcevera e via della Superba.
- Municipio II (Centro Ovest) – Tunnel Subportuale (Fase 3): Proseguono i lavori preliminari per il Tunnel Subportuale con limitazioni di velocità a 30 km/h in Lungomare Canepa, Ponte Elicoidale, Via Milano e Via Pietro Chiesa, oltre a chiusure notturne (21:00 – 06:00) fino al 31 ottobre della direttrice Ponente-Levante tra via Milano, Lungomare Canepa e via Balleydier.
- Municipio III (Bassa Valbisagno) – Asse di Forza TPL & Via Bobbio: Continuano gli interventi per i nuovi Assi di Forza del trasporto pubblico locale con restrizioni in via Canevari, oltre al cantiere per la rete gas in via Bobbio (con soppressione della corsia bus).
- Municipio IV (Media Val Bisagno) – Sistemazione Idraulica Rio Villa Castagna & Lungobisagno Dalmazia: Istituito il senso unico alternato in via Inferiore Fameiano per i lavori dello scolmatore e modifiche notturne in Lungobisagno Dalmazia per lavori sull’impalcato.
Di seguito tutti i cantieri previsti la prossima settimana divisi per municipio
MUNICIPIO I – CENTRO EST
- Via Antonio Gramsci – Lavori Rete Idrica
- Oggetto: Prosecuzione dell’estensione della rete idrica.
- Periodo: Fino al 05/08/2026.
- Provvedimenti: Nella carreggiata mare (direzione levante/ponente): limite massimo di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso.
MUNICIPIO II – CENTRO OWEST
- Lungomare Canepa, Ponte Elicoidale, Via Milano, Via Pietro Chiesa, Via Fiamme Gialle – Tunnel Subportuale (Fase 3)
- Oggetto: Lavori preliminari e propedeutici alla realizzazione del Tunnel Subportuale.
- Periodo: Fino alle ore 24:00 del 10/08/2026.
- Provvedimenti:
- Lungomare Canepa, Ponte Elicoidale e Via Milano (nuova rampa provvisoria): conferma del limite massimo di velocità a 30 km/h.
- Via Pietro Chiesa: limite max 30 km/h e obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Fiamme Gialle.
- Via Fiamme Gialle: limite max 30 km/h e obbligo di svoltare a destra all’intersezione con via Pietro Chiesa.
- Via Milano / Lungomare Canepa / Via Balleydier – Tunnel Subportuale (Chiusura Notturna)
- Oggetto: Lavori propedeutici al Tunnel Subportuale.
- Periodo: Fino alle ore 06:00 del 31/10/2026, esclusivamente nella fascia notturna 21:00 – 06:00.
- Provvedimenti: Divieto di transito veicolare per la direttrice Ponente-Levante.
- Mura degli Zingari – Delimitazione Area di Cantiere
- Oggetto: Allestimento e delimitazione cantiere.
- Periodo: Dal 23/07/2026 all’11/08/2026.
- Provvedimenti:
- Tratto tra stacco laterale monte (parcheggio tra Mura degli Zingari e via Buozzi) e Piazza del Principe: divieto di transito veicolare (eccetto aventi diritto ai passi carrabili in doppio senso). Senso unico marcia mare-monte nello stacco laterale per immissione su via Buozzi.
- Tratto tra palo P.I. B3 e Piazza del Principe: divieto di fermata su ambo i lati.
- Tratto tra civ. 4r-31r e tra civ. 5-3: senso unico alternato regolato da semafori.
- Tratto tra civ. 3Er e 31r: divieto di transito (esclusi mezzi di cantiere).
MUNICIPIO III – BASSA VALBISAGNO
- Via Monticelli – Nuovo Allaccio Fognario
- Oggetto: Realizzazione nuovo allaccio alla rete fognaria.
- Periodo: Fino al 25/07/2026.
- Provvedimenti: In via Monticelli lato monte (dal civ. 70r al civ. 58r): divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata; senso unico alternato regolato da movieri o Polizia Locale dalle ore 21:00 alle 06:00.
- Via Canevari – Sistema Assi di Forza TPL (Fermata 277)
- Oggetto: Realizzazione fermata nell’ambito del progetto “Sistema Assi di Forza”.
- Periodo: Fino al 28/07/2026.
- Provvedimenti: Nel tratto tra Piazza del Canto e Via Federico Vinelli: limite massimo di velocità di 30 km/h, divieto di sorpasso e divieto di fermata fuori dai limiti tracciati. Accessi cantiere regolati da movieri.
- Via Lamberto Loria – Rete Acque Superficiali
- Oggetto: Scavo propedeutico all’installazione del sistema di raccolta acque bianche.
- Periodo: Fino al 15/09/2026 (dal lunedì al venerdì, orari 09:00–12:30 e 14:00–18:00, festivi esclusi).
- Provvedimenti: Nel tratto tra il palo P.I. L24 e il civ. 185: interdizione al transito veicolare e circolazione regolata da movieri.
- Via Bobbio – Rinnovamento Rete Gas
- Oggetto: Lavori di ammodernamento della rete del gas.
- Periodo: Fino al 30/08/2026.
- Provvedimenti: Nel tratto tra il civ. 2 e il civ. 3: limite di velocità a 30 km/h e soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici.
MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO
- Via Inferiore Fameiano – Sistemazione Idraulica Rio Villa Castagna
- Oggetto: Realizzazione del tubo scolmatore.
- Periodo: Fino al 07/09/2026.
- Provvedimenti: Limite massimo di velocità di 30 km/h e senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto interessato.
- Lungobisagno Dalmazia – Lavori su Impalcato
- Oggetto: Interventi sull’impalcato stradale.
- Periodo: Fino al 20/08/2026 (fascia oraria notturna 22:00 – 06:00 del giorno successivo, esclusi sabati e festivi).
- Provvedimenti: Nel tratto compreso tra i pali P.I. C104 e C110 lato Bisagno: divieto di transito (eccetto TPL e mezzi di soccorso in emergenza). Gestione dei flussi da parte di movieri/Polizia Locale.
MUNICIPIO V – VALPOLCEVERA
- Via 30 Giugno 1960, Via Giorgio Perlasca, Via al Ponte Polcevera, Via della Superba – Infrastrutture Ferroviarie Strategiche
- Oggetto: Attività di sollevamento e allineamento del Ponte Polcevera per il varo del nuovo impalcato ferroviario.
- Periodo: Dal 25/07/2026 al 28/07/2026 (esclusivamente fascia oraria 09:00 – 19:00).
- Provvedimenti:
- Via 30 Giugno 1960: Divieto di circolazione veicolare e pedonale; nel tratto rotatoria via Ferri/San Donà di Piave e Ponte Polcevera accesso consentito solo a residenti/attività commerciali regolato da movieri; divieto di circolazione mare-monte tra ponte Romero e via al Ponte Polcevera.
- Via Giorgio Perlasca: Divieto di circolazione veicolare e pedonale; divieto di circolazione monte-mare tra via Polonio e via Campora.
- Via al Ponte Polcevera: Divieto di circolazione veicolare e pedonale.
- Via della Superba: Divieto di circolazione veicolare tra la rotatoria Luigi Tenco e via Tea Benedetti.
- Via Teglia e Piazza Riccardo De Caroli – Linea Elettrica Interrata
- Oggetto: Scavi per nuova linea elettrica destinata alle colonnine di ricarica veicoli elettrici.
- Periodo: Fino al 27/07/2026.
- Provvedimenti: In via Teglia (civ. 12-14A) e Piazza De Caroli (civ. 1R-7R): senso unico alternato regolato da movieri e limite di velocità a 30 km/h.
- Via Felice Maritano – Nuova Fornitura Gas
- Oggetto: Scavo su sede stradale per allaccio rete gas.
- Periodo: Fino al 31/07/2026 (orario 08:00 – 18:00).
- Provvedimenti: Nel tratto dal civ. 92 al civ. 98: senso unico alternato con movieri e limite massimo di velocità a 30 km/h.
- Via Rivarolo – Manutenzione Rete Idrica
- Oggetto: Scavo per interventi sulla rete idrica.
- Periodo: Dalle ore 08:00 del 27/07/2026 fino alle ore 18:00 del 05/08/2026.
- Provvedimenti: Divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato (con deviazione dei pedoni su percorsi protetti) e limite di velocità a 30 km/h.
- Via della Pietra – Rete Idrica
- Oggetto: Lavori sulla rete idrica.
- Periodo: Dal 21/07/2026 al 04/08/2026.
- Provvedimenti: Dal civ. 1 al civ. 4: divieto di transito pedonale sul marciapiede (pedoni indirizzati su passaggi sicuri tramite movieri) e limite massimo di velocità a 30 km/h.
- Via Benedetto da Cesino – Ripristino Cedimento Stradale
- Oggetto: Lavori urgenti di ripristino della sede stradale.
- Periodo: Dal 25/07/2026 al 27/07/2026.
- Provvedimenti:
- 25 luglio (ore 08:00-18:00) e 26 luglio (ore 08:00-12:00 e 13:00-17:00): Divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata tra via Campomorone e il civ. 1.
- 27 luglio (ore 08:00-18:00): Senso unico alternato regolato da movieri e divieto di sosta con rimozione forzata.
- Piazzale Michelini, Via Isocorte, Via Guido Poli, Via Rivera e limitrofe – Evento “Gran Premio del Campanile” / Festa Patronale
- Oggetto: Manifestazione ciclistica agonistica e festeggiamenti patronali.
- Periodo: Dal 24/07/2026 al 26/07/2026.
- Provvedimenti:
- Festa Patronale (24-26 luglio): Divieto di sosta con rimozione dalle ore 10:00 alle 24:00 e divieto di transito dalle 17:00 alle 24:00 in via Poli, via Rivera, via al Municipio, piazza Partigiani Caduti per la Libertà.
- Gara Ciclistica (25 luglio): Divieto di sosta in Piazzale Michelini (08:00-22:00) e in via Isocorte, via Fonderie Grondona, via Poli, via Rivera, piazza Arimondi (12:00-18:00). Interdizione temporanea della circolazione al passaggio dei corridori.
MUNICIPIO VI – MEDIO PONENTE
- Via Traversa ai Portici – Modifiche alla Viabilità
- Oggetto: Intervento stradale urbano.
- Periodo: Sabato 25/07/2026 (dalle ore 12:00 fino a cessate esigenze e non oltre le 23:59).
- Provvedimenti: Nel tratto compreso tra via Goldoni e via Ursone da Sestri: divieto di circolazione e divieto di sosta/fermata con rimozione coatta.
MUNICIPIO VII – PONENTE
- Via Nicoloso da Recco – Rinnovamento Rete Idrica
- Oggetto: Scavi propedeutici al rinnovo della condotta idrica.
- Periodo: In corso.
- Provvedimenti:
- Altezza civ. 37: Interdizione al transito veicolare e circolazione regolata da movieri.
- Tratto dal civ. 27 all’intersezione con Viale Giorgio Modugno: Senso unico alternato regolato da semafori e limite di velocità a 30 km/h.
- Tratto dal civ. 27 al civ. 37: Limite massimo di velocità di 30 km/h.
MUNICIPIO IX – LEVANTE
- Discesa a Via Chighizola – Posa Cavi Interrati
- Oggetto: Scavi stradali per la posa di infrastrutture sotterranee.
- Periodo: Dal 27/07/2026 al 31/07/2026 (orario 08:00 – 17:00).
- Provvedimenti: Nel tratto compreso tra Piazza Sturla e Piazza Cadevilla: limite massimo di velocità a 30 km/h, senso unico alternato gestito da movieri e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata.
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