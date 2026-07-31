Viabilità Genova, le modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi fino al 6 agosto

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 31 luglio al 6 agosto, si segnalano in particolare:

1) Dalle ore 21.00 di venerdì 31 luglio e fino al 31 agosto, a Rivarolo, via Rossini e altre strade della delegazione oggetto di chiusure temporanee e modifiche ai regimi di circolazione e sosta per il varo del nuovo impalcato ferroviario, nell’ambito dei lavori del Terzo Valico dei Giovi

2) Dal 3 agosto al 12 settembre, in diversi tratti di via Gramsci, proseguono le cantierizzazioni per i lavori dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale

3) Dal 3 agosto al 23 novembre, la Passerella Sartorio su corso Europa sarà interdetta al transito pedonale per i lavori di manutenzione straordinaria della stessa

4) In via Milano e via di Francia, a Sampierdarena, rispettivamente fino al 23 e 25 agosto, proseguono i lavori di realizzazione delle nuove fermate del Trasporto Pubblico Locale previste dal progetto dei 4 Assi.

Nel dettaglio:

1) VIE ROSSINI, PISONI, VEZZANI, DURIA E CELESIA, PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI E PIAZZALE CARMARINO – LAVORI NUOVO IMPALCATO FERROVIARIO TERZO VALICO DEI GIOVI

Dalle ore 21.00 del 31 luglio alle ore 24.00 del 31 agosto a Rivarolo, per consentire il varo del nuovo impalcato ferroviario nell’ambito dei lavori del Terzo Valico dei Giovi, nei sottoelencati segmenti stradali sono istituite le seguenti prescrizioni:

– via Gioacchino Rossini:

1. divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra piazza Durazzo Pallavicini e via al Ponte Polcevera

2. conferma dell’obbligo di svolta a destra per i conducenti dei veicoli in marcia da mare verso monte all’intersezione con via Pisoni

3. limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto compreso tra via Gio Batta Roggerone e via al Ponte Polcevera.

– via Antonio Duria:

divieto di transito pedonale e veicolare.

– via Gastone Pisoni:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da impianto semaforico

3. divieto di fermata veicolare su entrambi i lati della strada.

– piazzale Roberto Carmarino:

conferma dell’obbligo di dare precedenza e di svolta a destra all’intersezione con via Gastone Pisoni.

– via Faliero Vezzani:

obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) e conferma dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Gastone Pisoni.

– piazza Durazzo Pallavicini:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare

3. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati

4. l’area di sosta riservata ai veicoli in servizio Taxi è ricollocata all’altezza del civico 21.

– via Celesia, nel tratto compreso tra il civico 13E e piazza Pallavicini:

1. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare

2. divieto di fermata veicolare.

– via Celesia:

obbligo di proseguire diritto all’intersezione con le vie Rivarolo e Pallavicini per i veicoli aventi massa superiore a 3.5 tonnellate.

– via Campora:

in condizioni di criticità al traffico il personale di polizia stradale può valutare l’introduzione delle seguenti ulteriori misure, entrambe adottabili solo in presenza di personale addetto alla regolazione del traffico:

1. istituzione del senso unico di marcia con direzione levante-ponente

2. revoca dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Perlasca.

Contestualmente, sempre a partire dalle ore 21.00 di venerdì 31 luglio e fino a cessate esigenze, in via Gioacchino Rossini, via Antonio Duria, via Gastone Pisoni, piazzale Roberto Carmarino, via Faliero Vezzani, piazza Durazzo Pallavicini, via Durazzo Pallavicini e via Celesia è istituito il divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti nei segmenti interessati dall’esecuzione delle modifiche alla segnaletica stradale.

2) VIA GRAMSCI – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Dal 3 agosto al 12 settembre in via Gramsci, per i lavori di realizzazione del cavidotto del centro nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, all’attivarsi delle diverse fasi, nei sottoelencati tratti stradali sono istituiti i seguenti provvedimenti:

FASE 6 – tratto compreso tra il civico 15 ed il civico 23:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare.

FASE 7 – tratto compreso tra il civico 21 e vico Dora:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. l’area di fermata del TPL Gramsci 2/Statuto (cod. 004) è temporaneamente spostata all’altezza di piazza dello Statuto

3. divieto di fermata veicolare.

FASE 8 – tratto compreso tra il civico 25 ed il civico 31:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare.

FASE 9 – tratto compreso tra il civico 183 rosso e piazza della Commenda:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare.

FASE 10 – tratto compreso tra il civico 15 ed il civico 37:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. l’area di fermata del TPL Gramsci 3/Commenda (cod. 005) è temporaneamente spostata all’altezza del civico 33

3. divieto di fermata veicolare.

3) VIE SARTORIO, TURR E PINASCO, CORSO EUROPA – LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PASSERELLA SARTORIO”

Dal 3 agosto al 23 novembre in via Sartorio, la Passerella Sartorio, insieme ai tratti antistanti a mare e a monte della stessa, sarà interdetta al transito pedonale con orario 00.00/24.00 (Fasi 1 e 2) per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.

Contestualmente, nelle strade e nelle fasce orarie sottoindicate, sono istituite le seguenti fasi lavorative:

Fase 3: dal 3 al 9 agosto, con orario 00.00/24.00, nella carreggiata con direzione ponente di corso Europa, nel tratto compreso tra il civico 938 e il secondo palo della pubblica illuminazione a ponente della Passerella Sartorio, a causa dell’occupazione della corsia esterna e di parte della corsia centrale necessaria all’esecuzione dei lavori, viene istituito il limite di velocità 30 km/h.

Fase 4: dal 10 al 17 agosto, con orario 00.00/24.00, nella carreggiata con direzione ponente di corso Europa, nel tratto compreso tra il civico 938 e il secondo palo della pubblica illuminazione a ponente della Passerella Sartorio, a causa dell’occupazione della corsia interna e in parte di quella centrale necessaria all’esecuzione dei lavori, viene istituito il limite di velocità 30 km/h.

Fase 5: dal 18 al 27 agosto, con orario 00.00/24.00, nella carreggiata con direzione levante di corso Europa, nel tratto compreso tra l’imbocco della rampa ascendente di Via Giovanni Maggio e il civico 938 di corso Europa, a causa dell’occupazione della corsia interna e in parte di quella centrale necessaria all’esecuzione dei lavori, sono istituite le seguenti prescrizioni:

1. divieto di circolazione veicolare nella;

2. limite di velocità 30 km/h.

Fase 6: dal 28 agosto al 4 settembre, con orario 00.00/24.00, nella carreggiata con direzione levante di corso Europa, nel tratto compreso tra il secondo palo della pubblica illuminazione a ponente della Passerella Sartorio e il civico 938, a causa dell’occupazione della corsia esterna e in parte di quella centrale necessaria all’esecuzione dei lavori, viene istituito il limite di velocità 30 km/h.

Fase 7: dal 5 al 30 settembre, nella fascia oraria 22.00/5.00, in via Domenico Pinasco (rampa discendente verso la carreggiata con direzione levante di corso Europa), viene istituito il divieto di transito veicolare.

Dovrà essere garantito l’accesso ai locali sede del Municipio IX e della Sezione Territoriale della Polizia Locale di Quarto Distretto IX – via Pinasco 7, attraverso l’istituzione del senso unico alternato di circolazione regolato da appositi movieri, con accesso da corso Europa.

Le linee 17 e 617 AMT subiranno una variazione del percorso abituale e proseguiranno in direzione levante in corso Europa senza imboccare la via Giovanni Maggio, non effettuando la fermata cod. 0371.

Fase 8: dal 1° al 26 ottobre, nella fascia oraria 22.00/5.00, in via Stefano Turr (rampa ascendente verso via Carrara), viene istituto il divieto di transito veicolare.

Dovrà essere garantito l’accesso agli aventi diritto diretti alle proprietà laterali, attraverso istituzione del senso unico alternato di circolazione regolato da appositi movieri, con accesso da corso Europa.

Le linee 17 e 617 AMT subiranno una variazione del percorso abituale e proseguiranno in direzione ponente in corso Europa senza imboccare la via Stefano Turr, non effettuando la fermata cod. 0403.

4a) VIA MILANO – LAVORI FERMATA 100 PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino alle ore 24.00 del 23 agosto in via Milano, nel tratto compreso tra il civico 43 e piazza Dinegro, per i lavori di adeguamento della fermata 100 nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono adottati i seguenti provvedimenti:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. l’area di fermata del TPL Dinegro/Terminal Traghetti (cod. 100) è temporaneamente spostata a ponente del civico 40C

3. l’area di capolinea del TPL Dinegro/Terminal Traghetti (cod. 1164) è temporaneamente ricollocata all’altezza del civico 72 rosso

4. divieto di fermata in corrispondenza delle aree di cantiere.

4b) VIA DI FRANCIA – LAVORI FERMATA 110 PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino alle ore 24.00 del 25 agosto in via di Francia, nel tratto della carreggiata di mare compreso tra via Scarsellini e passo a via di Francia, per i lavori di adeguamento della fermata 110 nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono adottati i seguenti provvedimenti:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. temporanea soppressione della corsia ciclabile

3. l’area di fermata del TPL Francia 1/WTC (cod. 110) è temporaneamente spostata all’altezza di passo a via di Francia.