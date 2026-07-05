Viabilità Genova, modifiche e divieti a sosta e circolazione per cantieri ed eventi fino all’11 luglio

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 3 al 9 luglio, si segnalano in particolare:

1) A partire da domenica 5 luglio e fino a sabato 11 luglio, a giorni alterni, nei Municipi I Centro Est, VI Medio Ponente e VII Ponente, la manifestazione sportiva World Orienteering Championship con variazioni temporanee ai regimi di circolazione e sosta

2) Fino all’11 settembre, tra via Bobbio e via Piacenza, a Staglieno, lavori di rinnovamento della rete gas

3) Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, in Valbisagno, il 42° Rally della Lanterna

4) Venerdì 10 luglio divieto di transito e sosta in via Paolo della Cella per la “Notte bianca in Oregina“.

Nel dettaglio:

1) DOMENICA 5-SABATO 11 LUGLIO – WORLD ORIENTEERING CHAMPIONSHIP

Le gare si svolgeranno:

– martedì 7 luglio a Pegli e Sestri Ponente con orari 8.15/11.40 e 13.15/16.50

– giovedì 9 luglio a Sestri Ponente/Erzelli con orario 8.25/11.30

– venerdì 10 luglio nel centro storico con orario 12.30/16.50

– sabato 11 luglio nel centro storico con orario 15.00/17.00.

A) MUNICIPIO I CENTRO EST

Per consentire il regolare svolgimento del World Orienteering Championship, a partire da martedì 7 luglio, nel Municipio I Centro Est, nei sottoelencati tratti stradali e nei sottoindicati giorni e relative fasce orarie, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

– via Petrarca, dalle ore 14.00 di martedì 7 luglio alle ore 23.59 di sabato 11 luglio e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti.

– piazza Matteotti (fronte Palazzo Ducale), dalle ore 7.00 di mercoledì 8 luglio alle ore 23.59 di sabato 11 luglio e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti.

– piazza Matteotti (completa) e via di Porta Soprana fino all’intersezione con via Meucci, dalle ore 7.00 di giovedì 9 luglio alle ore 23.59 di sabato 11 luglio e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti.

– via Turati fronte via San Giorgio, dalle ore 14.00 di giovedì 9 luglio alle ore 23.59 di venerdì 10 luglio e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con rimozione forzata di due file di stalli di sosta AREA BLU a levante e tre file di stalli di sosta AREA BLU a ponente di via San Giorgio.

– piazza Embriaci e vico delle Pece, dalle ore 7.00 di giovedì 9 luglio alle ore 23.59 di sabato 11 luglio e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti.

– piazza Faralli, dalle ore 6.30 alle ore 23.59 di venerdì 10 luglio e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti.

Inoltre, verranno adottare le seguenti modifiche al regime di circolazione:

– piazza Matteotti, via San Lorenzo, via Petrarca e via di Porta Soprana fino all’intersezione con via Meucci, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 di venerdì 10 luglio e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 di sabato 11 luglio:

divieto di circolazione.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

Durante gli orari di gara, saranno possibili alcune temporanee limitazioni al transito nelle aree ZTL interessate dal percorso.

B) MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

Per consentire il regolare svolgimento del World Orienteering Championship, a partire da domenica 5 luglio, nel Municipio VI Medio Ponente, nei sottoelencati tratti stradali e nei sottoindicati giorni e relative fasce orarie, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

1) Domenica 5 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 23.59, in largo Canegallo, largo Fausto Coppi e piazza Baracca:

divieto di circolazione e di sosta, con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti.

2) Lunedì 6 luglio, dalle ore 00.00 alle ore 23.59, in largo Canegallo, largo Fausto Coppi e piazza Baracca:

divieto di circolazione e di sosta, con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti.

Inoltre:

– possibilità di accesso per i mezzi AMT dalle ore 00.00 alle ore 20.30: dalle ore 20.30 divieto a tutti i veicoli fino alle ore 23.59

– garantito il transito ai mezzi di soccorso

– divieto di sosta sugli stalli riservati ai motocicli in via Ursone da Sestri-lato adiacente a piazza Machiavelli

– garantito il servizio Ecovan di AMIU, in piazza Tazzoli.

AMT:

3) Martedì 7 luglio:

– dalle ore 8.15 alle ore 17.00:

chiusura di via Pian del Forno dall’intersezione con via Oliva sino al civico 34. Inibizione della sosta sul lato destro del tratto stradale con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti

– dalle ore 00.00 alle ore 23.59 in largo Canegallo, largo Fausto Coppi e piazza Baracca:

divieto di circolazione e di sosta, con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti.

– dalle ore 7.00 alle ore 15.00, ex area corderia piazzale Minoletti:

divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti.

– chiusura parziale di via Redoano: accesso ai residenti dalle ore 12.30 alle ore 17.00.

4) Giovedì 9 Luglio:

– dalle ore 6.30 in via Melen, intersezione con via Sant’Elia:

divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti: possibilità di parcheggio sul lato destro della via Melen (80 posti circa)

– percorso alternativo da via Perotto, per il traffico leggero, in direzione via Siffredi. Il transito dei mezzi AMT sarà garantito con passaggio ogni 30 minuti

– deviazione traffico da via Perotto a via Melen e viceversa con riduzione del traffico dal campo di gara dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

Durante gli orari di gara, saranno possibili alcune temporanee limitazioni al transito nelle aree ZTL interessate dal percorso.

C) MUNICIPIO VII PONENTE

Per consentire il regolare svolgimento del World Orienteering Championship, martedì 7 luglio, nel Municipio VII Ponente, nei sottoelencati tratti stradali e nei sottoindicati giorni e relative fasce orarie, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

PRA’:

– piazzale 334^ Brigata-Est Sap, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di circolazione e sosta con sanzione accessoria della rimozione del veicolo per gli inadempienti.

Le prescrizioni non valgono per:

1. mezzi autorizzati dall’organizzazione

2. persone con disabilità nei relativi parcheggi a loro riservati nel piazzale

3. chi trasporta persone che devono recarsi urgentemente presso la stazione FS Pra’

4. i taxi nell’utilizzo delle aree di sosta a loro dedicate.

PEGLI:

Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 in via Malocello, all’intersezione con via Beato Martino, presidio della Polizia Locale con temporanee interruzioni al transito per consentire il passaggio in sicurezza degli atleti.

2) VIE BOBBIO E PIACENZA – LAVORI RINNOVAMENTO RETE GAS

Fino all’11 settembre a Staglieno, per lavori di rinnovamento rete gas, nei sottoelencati tratti stradali vengono adottate le seguenti prescrizioni:

FASE 1

– via Bobbio, nel tratto compreso tra passo Bascione e via Montaldo:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso in corrispondenza delle aree di cantiere

3. senso unico di marcia con direttrice monte-mare con contestuale divieto di circolazione eicolare nella prima corsia di levante (corsia per il transito del TPL in direzione monte)

4. per i veicoli che percorrono via Bobbio in direzione monte, obbligo di svoltare a destra

all’intersezione con via Montaldo/ponte Campanella

5. temporanea soppressione della fermata del trasporto pubblico locale “Bobbio 1/Caderiva” (cod. 272).

– via Piacenza, nel tratto compreso tra piazzale Resasco e via Bobbio:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. senso unico di marcia con direttrice monte-mare

4. temporanea sospensione della corsia riservata al transito dei mezzi del TPL nel tratto compreso tra il sottopasso della “piastra” di Genova-Est e passo Bascione

5. obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che, provenienti da via Bobbio, giungono all’intersezione con la corrente viaria proveniente da via Piacenza.

3) VENERDÌ 10, SABATO 11 E DOMENICA 12 LUGLIO – VALBISAGNO – EVENTO “42° RALLY DELLA LANTERNA”

A partire da venerdì 10 luglio in Valbisagno, per consentire il regolare svolgimento del 42° Rally della Lanterna, nei giorni, nelle fasce orarie e nei tratti stradali sottoindicati entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

SANT’EUSEBIO

A) Sabato 11 luglio, per consentire il regolare svolgimento del 42° Rally della Lanterna, nelle fasce orarie 10.00/15.30 e 17.00/21.00 e comunque fino a cessate esigenze in occasione del test da gara e della successiva Prova Speciale A1 “Sant’Eusebio di Km 2,300”, in:

– via Montelungo, dall’incrocio con via Castagnato fino ai civici 1C-1D-1E di via Montelungo (negozio avicolo):

divieto di transito per tutti i veicoli, i pedoni e gli animali con conduttore (zona particolarmente frequentata da quadrupedi in passeggiata), con esclusione dei veicoli di emergenza.

– via San Colombano, all’intersezione con Montelungo:

filtraggio di personale della Polizia Locale che, quando possibile, consentirà ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni laddove le stesse non siano ricomprese all’interno del percorso di gara.

– piazza Chiesa di Sant’Eusebio, all’intersezione con via Valtrebbia:

divieto di circolazione per tutti i veicoli, pedoni e animali con conduttore, con filtraggio del personale della Polizia Locale che, quando possibile, consentirà ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni laddove le stesse non siano ricomprese all’interno del percorso di gara.

B) Dalle ore 00.01 e fino alle ore 21.00 di sabato 11 luglio e comunque sino a cessate esigenze, per consentire in sicurezza le prove dei test gara e la prova speciale, divieto di sosta e di fermata in:

– via Campolungo, su ambo i lati, dall’incrocio con via Castagnato e fino ai civici 1C-D-E della stessa via Montelungo (altezza negozio avicolo).

– salita Sant’Eusebio, per motivi di sicurezza:

istituzione di senso unico di marcia in direzione ascendente (da via Adamoli a via Montelungo) dalle ore 10.00 alle ore 15.00 edalle ore 17.00 alle ore 21.00 e comunque fino a cessate esigenze.

Tutte le strade saranno normalmente aperte al traffico e percorse dai partecipanti nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, ad eccezione dei tratti di strada interessati dalle Prove Speciali e dallo Shakedown (test vetture da gara), per i quali viene richiesta la temporanea chiusura al traffico.

MARASSI

C) Dalle ore 00.01 di venerdì 10 luglio alle ore 22.00 di domenica 12 luglio (e comunque sino a cessate esigenze):

divieto di circolazione e di sosta/fermata con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti in:

– piazzale Atleti Azzurri d’Italia (tutto)

– via G. De Prà (tutta)

– via Clavarezza

– via J.R. Spensley

– piazzale Marassi lato a levante della rotatoria nel tratto compreso tra via Clavarezza e via Del Mirto (esclusa).

In piazzale Marassi, lato levante, sarà lasciato fruibile il normale doppio senso di circolazione fino all’estremità lato mare della Casa Circondariale civico 1 e dovrà essere lasciato libero il passo carrabile afferente al medesimo Istituto ubicato immediatamente a mare del civico 1.

Dovrà altresì essere garantita la libera circolazione in via F. Calì, che dovrà rimanere costantemente aperta al traffico.

MARASSI-STAGLIENO

D) Dalle ore 00.01 di venerdì 10 Luglio alle ore 22.00 (e comunque fino a cessate esigenze) di domenica 12 Luglio e comunque fino a cessate esigenze:

Area di parcheggio uscita casello autostradale Ge-Est, individuata “P2”:

divieto di circolazione e di sosta/fermata con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti (escluso i veicoli autorizzati dagli organizzatori) per deposito temporaneo dei carrelli per trasporto autovetture afferenti alla manifestazione.

– piazzale Parenzo lato ponente, in corrispondenza della diramazione con corso De Stefanis (altezza isola spartitraffico rialzata), segnale di preavviso chiusura del piazzale Marassi all’altezza di via Del Mirto.

– via Del Piano, all’altezza dell’intersezione con via Monticelli, segnale di preavviso chiusura via G. De Prà all’altezza di via Casata Centuriona.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento e potrà adottare ulteriori misure di disciplina della circolazione stradale che si rendessero necessarie per motivi di sicurezza e ordine pubblico in relazione allo svolgimento della manifestazione.

4) VENERDÌ 10-SABATO 11 LUGLIO – VIA PAOLO DELLA CELLA – “NOTTE BIANCA IN OREGINA”

Venerdì 10 luglio dalle 10.00 alle 23.59 e sabato 11 luglio dalle 00.00 alle 3.00 in via Paolo della Cella, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Notte bianca in Oregina“, saranno istituiti il divieto di transito e divieto di sosta veicolare.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.