Viabilità Genova, modifiche a viabilità e sosta per cantieri o eventi fino al 16 luglio

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 10 al 16 luglio, si segnalano in particolare:

Fino alle 23.59 di sabato 11 luglio, divieti di sosta in alcune aree del centro storico nell’ambito della manifestazione sportiva 1), divieti di sosta in alcune aree del centro storico nell’ambito della manifestazione sportiva World Orienteering Championship

2) Fino alla tarda serata di domenica 12 luglio, divieti di transito, fermata e sosta in alcune strade di Sant’Eusebio e Marassi, in Valbisagno, in concomitanza con il 42° Rally della Lanterna

3) Dal 13 al 17 luglio a Staglieno, in Valbisagno, chiusura della strada senza nome di collegamento tra la piastra di Genova Est e via Bobbio

4) Fino al 31 luglio a Sampierdarena, solo ed esclusivamente nella fascia oraria notturna 22.00-6.00, nell’ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno condotti da Autostrade per l’Italia, interdizione notturna al transito in via di Francia

5) Fino al 31 dicembre a Sampierdarena, sempre per i lavori sul Nodo di San Benigno, cambia la viabilità tra via Milano, via Balleydier, via Pietro Chiesa, via De Marini e via Scappini.

Nel dettaglio:

1) SABATO 11 LUGLIO – WORLD ORIENTEERING CHAMPIONSHIP

venerdì 10 luglio (fino alle 23.59 di sabato 11 luglio e comunque sino a cessate esigenze, per consentire il regolare svolgimento delle gare di Orienteering (in programma sabato, nel centro storico, dalle ore 15.00 alle ore 17.00), sarà in vigore il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti in: Oltre alle già annunciate misure per la giornata di LEGGI QUI ), si ricorda nuovamente chee comunque sino a cessate esigenze, per consentire il regolare svolgimento delle gare di Orienteering (in programma sabato, nel centro storico, dalle ore 15.00 alle ore 17.00), sarà in vigore ilcon la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti

– via Petrarca

– piazza Matteotti

– via di Porta Soprana fino all’intersezione con via Meucci

– piazza Embriaci

– vico delle Pece.

Inoltre, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 di sabato 11 luglio scatterà il divieto di circolazione in:

– piazza Matteotti

– via San Lorenzo

– via Petrarca

– via di Porta Soprana.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

Durante gli orari di gara, saranno possibili alcune temporanee limitazioni al transito nelle aree ZTL interessate dal percorso.

2) VENERDÌ 10, SABATO 11 E DOMENICA 12 LUGLIO – VALBISAGNO – EVENTO “42° RALLY DELLA LANTERNA”

A partire da venerdì 10 luglio in Valbisagno, per consentire il regolare svolgimento del 42° Rally della Lanterna, nei giorni, nelle fasce orarie e nei tratti stradali sottoindicati entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

SANT’EUSEBIO

A) Sabato 11 luglio, per consentire il regolare svolgimento del 42° Rally della Lanterna, nelle fasce orarie 10.00/15.30 e 17.00/21.00 e comunque fino a cessate esigenze in occasione del test da gara e della successiva Prova Speciale A1 “Sant’Eusebio di Km 2,300”, in:

– via Montelungo, dall’incrocio con via Castagnato fino ai civici 1C-1D-1E di via Montelungo (negozio avicolo):

divieto di transito per tutti i veicoli, i pedoni e gli animali con conduttore (zona particolarmente frequentata da quadrupedi in passeggiata), con esclusione dei veicoli di emergenza.

– via San Colombano, all’intersezione con Montelungo:

filtraggio di personale della Polizia Locale che, quando possibile, consentirà ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni laddove le stesse non siano ricomprese all’interno del percorso di gara.

– piazza Chiesa di Sant’Eusebio, all’intersezione con via Valtrebbia:

divieto di circolazione per tutti i veicoli, pedoni e animali con conduttore, con filtraggio del personale della Polizia Locale che, quando possibile, consentirà ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni laddove le stesse non siano ricomprese all’interno del percorso di gara.

B) Dalle ore 00.01 e fino alle ore 21.00 di sabato 11 luglio e comunque sino a cessate esigenze, per consentire in sicurezza le prove dei test gara e la prova speciale, divieto di sosta e di fermata in:

– via Campolungo, su ambo i lati, dall’incrocio con via Castagnato e fino ai civici 1C-D-E della stessa via Montelungo (altezza negozio avicolo).

– salita Sant’Eusebio, per motivi di sicurezza:

istituzione di senso unico di marcia in direzione ascendente (da via Adamoli a via Montelungo) dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e comunque fino a cessate esigenze.

Tutte le strade saranno normalmente aperte al traffico e percorse dai partecipanti nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, ad eccezione dei tratti di strada interessati dalle Prove Speciali e dallo Shakedown (test vetture da gara), per i quali viene richiesta la temporanea chiusura al traffico.

MARASSI

C) Dalle ore 00.01 di venerdì 10 luglio alle ore 22.00 di domenica 12 luglio (e comunque sino a cessate esigenze):

divieto di circolazione e di sosta/fermata con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti in:

– piazzale Atleti Azzurri d’Italia (tutto)

– via G. De Prà (tutta)

– via Clavarezza

– via J.R. Spensley

– piazzale Marassi lato a levante della rotatoria nel tratto compreso tra via Clavarezza e via Del Mirto (esclusa).

In piazzale Marassi, lato levante, sarà lasciato fruibile il normale doppio senso di circolazione fino all’estremità lato mare della Casa Circondariale civico 1 e dovrà essere lasciato libero il passo carrabile afferente il medesimo Istituto ubicato immediatamente a mare del civico 1.

Dovrà altresì essere garantita la libera circolazione in via F. Calì, che dovrà rimanere costantemente aperta al traffico.

MARASSI-STAGLIENO

D) Dalle ore 00.01 di venerdì 10 Luglio alle ore 22.00 (e comunque fino a cessate esigenze) di domenica 12 Luglio e comunque fino a cessate esigenze:

Area di parcheggio uscita casello autostradale Ge-Est, individuata “P2”:

divieto di circolazione e di sosta/fermata con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti (escluso i veicoli autorizzati dagli organizzatori) per deposito temporaneo dei carrelli per trasporto autovetture afferenti alla manifestazione.

– piazzale Parenzo lato ponente, in corrispondenza della diramazione con corso De Stefanis (altezza isola spartitraffico rialzata), segnale di preavviso chiusura del piazzale Marassi all’altezza di via Del Mirto.

– via Del Piano, all’altezza dell’intersezione con via Monticelli, segnale di preavviso chiusura via G. De Prà all’altezza di via Casata Centuriona.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento e potrà adottare ulteriori misure di disciplina della circolazione stradale che si rendessero necessarie per motivi di sicurezza e ordine pubblico in relazione allo svolgimento della manifestazione.

3) VIA BOBBIO E PIASTRA DI GENOVA EST – LAVORI RETE GAS

Dalle ore 10.00 di lunedì 13 luglio alle ore 24.00 di venerdì 17 luglio, per lavori sulla rete gas, nei sottoelencati tratti stradali entreranno in vigore le seguenti prescrizioni:

Fase 1.1

– strada senza nome di collegamento tra la piastra di Genova Est e via Bobbio:

divieto di transito veicolare.

– piastra di Genova Est, nel tratto proveniente dal casello di Genova Est:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso in corrispondenza della chiusura.

– via Bobbio, nel tratto compreso tra il civico 40 e via Piacenza:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare in corrispondenza delle aree di cantiere.

4) VIE DI FRANCIA, DE MARINI, BALLEYDIER, MILANO E ALBERTAZZI, SOPRAELEVATA “ALDO MORO”, PONTE ELICOIDALE – LAVORI ADEGUAMENTO NODO SAN BENIGNO

Dalle ore 22.00 dell’8 luglio alle ore 6.00 del 31 luglio, esclusivamente nella fascia oraria notturna 22.00/6.00, nell’ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno condotti da Autostrade per l’Italia, nei sottoelencati tratti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1) Chiusura carreggiata a monte di via di Francia (direzione ponente)

– Sopraelevata strada “Aldo Moro”:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h nella carreggiata di monte, nel tratto compreso tra via Cantore e la rampa che adduce a via di Francia

2. divieto di transito veicolare sulla rampa in uscita che adduce a via di Francia.

– via di Francia:

1. divieto di transito nella carreggiata a monte nel tratto compreso tra la rotatoria di via Scarsellini e via Cantore. È consentito il transito ai veicoli diretti alle proprietà laterali ed alle attività commerciali, limitatamente al tratto compreso tra via Cantore e via Balleydier. Sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso impegnati in attività di pronto intervento.

Itinerario alternativo: via Milano, via Albertazzi, via di Francia.

2. divieto di fermata veicolare su entrambi i lati nel tratto compreso tra via Balleydier e la rotatoria di via Scarsellini.

2) Chiusura carreggiata mare di via di Francia (direzione levante)

– via di Francia, nel tratto compreso tra via Scarsellini e via Balleydier:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare sulla carreggiata di mare, fatta eccezione per i veicoli diretti e/o provenienti dalle proprietà laterali carrabili autorizzate e dalle attività commerciali ubicate nel tratto di strada in parola con accesso contingentato e regolato, compatibilmente con l’esecuzione dei lavori, da movieri.

Itinerario alternativo: via Balleydier, via di Francia fino all’innesto con la Sopraelevata o con via Bruno Buozzi.

3. divieto di transito nella corsia veloce della carreggiata di monte nel tratto compreso tra larampa discendente della Sopraelevata strada “Aldo Moro” e via Scarsellini

4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare nel tratto compreso tra il distributore di carburante e l’attraversamento pedonale ubicato a levante di passo a via di Francia con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo.

– via di Francia, nel tratto compreso tra il civico 7 e via Balleydier:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

– Sopraelevata strada “Aldo Moro” (rampa in uscita che adduce a via di Francia):

conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h nella carreggiata di monte, tratto compreso tra via Cantore e la rampa che adduce a via di Francia.

– via de Marini:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate fatta eccezione per i mezzi AMT

3. divieto di fermata, fatta eccezione per i mezzi AMT, nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 4, lato mare della strada

4. conferma del divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

– via Balleydier:

1. divieto di fermata nel tratto compreso tra il civico 36 rosso ed il sottovia di collegamento

con via de Marini, ambo i lati della strada

2. conferma del divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

3) Parzializzazione corsie Ponte Elicoidale

– Ponte Elicoidale:

limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto compreso tra via Albertazzi e il Viadotto della Camionale.

– via Ariberto Albertazzi:

limite massimo di velocità di 30 km/h in corrispondenza dell’intersezione con via Balleydier e il Ponte Elicoidale.

5) VIE MILANO, BALLEYDIER, PIETRO CHIESA, DE MARINI E SCAPPINI – LAVORI ADEGUAMENTO NODO SAN BENIGNO

Dalle ore 6.00 del 15 luglio alle ore 24.00 del 31 dicembre, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, nei sottoelencati tratti stradali vengono adottati i seguenti provvedimenti:

– via Balleydier, nel tratto compreso tra la carreggiata di monte di via Milano e via De Marini:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. senso unico di circolazione veicolare con direzione mare-monte

3. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente con deviazione dei flussi pedonali su itinerari alternativi

4. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

– via Balleydier, nel tratto compreso tra la carreggiata di mare e quella di monte di via Milano:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. senso unico di circolazione veicolare con direzione mare-monte

3. obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che intendono imboccare il segmento stradale che, in direzione ponente, adduce a lungomare Canepa

4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente con deviazione dei flussi pedonali su itinerari alternativi

5. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

– via Milano, nel tratto compreso tra via della Sanità e via Balleydier:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. per la direttrice levante-ponente, obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) e di proseguire dritto o svoltare verso destra all’intersezione con via Balleydier

3. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte nel tratto compreso tra l’attraversamento ubicato a levante della “galleria” e via Balleydier con deviazione dei flussi pedonali su itinerari alternativi

4. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

– via Milano, nel tratto compreso tra lungomare Canepa e via Balleydier:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

– via Pietro Chiesa, nel tratto compreso tra via Balleydier e via Fiamme Gialle:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

– via De Marini, nel tratto compreso tra passo a via di Francia e via Pietro Chiesa:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di transito nel tratto compreso tra via Scappini e via Pietro Chiesa

3. per i veicoli che percorrono l’area di intersezione con via Scappini in direzione mare-monte, obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso sinistra (verso ponente) all’intersezione con la semicarreggiata di monte di via Scappini

4. divieto di fermata nell’area di incrocio con via Scappini

5. divieto di fermata nel tratto compreso tra via Scappini e via Pietro Chiesa

6. divieto di fermata sul lato levante della strada e al di fuori dei limiti tracciati.

– via Scappini:

1. limite massimo di velocità 30 km/h per i veicoli che percorrono la strada in direzione levante, obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) e di svoltare verso sinistra all’intersezione con via De Marini

2. divieto di fermata nell’area di incrocio con via De Marini

3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Dunque, in direzione levante, i veicoli provenienti da lungomare Canepa, anziché imboccare via Milano, saranno tenuti a deviare leggermente a sinistra per prendere il nuovo segmento di strada adiacente alla torre MSC.

Invece, i veicoli diretti a ponente avranno un nuovo stop per dare la precedenza a chi, venendo da lungomare Canepa, sarà tenuto a fare la deviazione di cui sopra.