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Lavori pubblici

Viabilità, da oggi via Corsica totalmente riaperta al transito dopo la voragine aperta ad aprile

Ferrante: "Cantiere complesso asfaltatura provvisoria". Il ripristino definitivo della pavimentazione una volta verificato l'assestamento stradale.

Voragine via Corsica

Genova. È stato riaperto alla circolazione oggi pomeriggio il tratto di via Corsica, compreso tra il civico 16 e l’intersezione con via Nino Bixio, parzialmente sprofondato lo scorso 6 aprile a seguito del cedimento di un cunicolo della rete fognaria.

Dopo i lavori di ripristino dell’infrastruttura idraulica eseguiti da Ireti, il Comune di Genova ha ripristinato la pavimentazione stradale e provveduto alla ritracciatura della segnaletica orizzontale.

«Quello di via Corsica è stato un cantiere molto complesso che ha richiesto la realizzazione, da parte di IRETI, di una palificazione in cemento armato per il ripristino di un cunicolo della rete fognaria, che aveva ceduto improvvisamente provocando il collasso di una porzione della strada – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – I lavori si sono conclusi come da cronoprogramma con un intervento di ripristino temporaneo del manto stradale e la ritracciatura della segnaletica orizzontale: una volta verificato il corretto assestamento della strada, procederemo con la riasfaltatura definitiva».

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