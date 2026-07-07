Genova. L’assessore comunale al lavoro e ai rapporti con le organizzazioni sindacali, Emilio Robotti, ha incontrato una delegazione di lavoratori di Vetromeccaniche Italiane, insieme ai rappresentanti della Filctem Cgil per un confronto serrato sulla delicata situazione della storica azienda di Molassana, specializzata nella lavorazione del vetro e attualmente colpita da una procedura fallimentare che mette a rischio immediato 22 posti di lavoro.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di tracciare una linea d’azione comune per salvaguardare l’occupazione e non disperdere un patrimonio industriale unico nel panorama genovese.

“La situazione della Vetromeccaniche Italiane richiede la massima attenzione e l’impegno convergente di tutte le istituzioni – ha spiegato Robotti – Parliamo di un’azienda storica, l’unica realtà cittadina a svolgere questo tipo di lavorazione del vetro, il cui valore umano e produttivo non può essere cancellato da una crisi improvvisa. Abbiamo ascoltato la legittima preoccupazione dei lavoratori, rimasti in un limbo inaccettabile dopo aver appreso della procedura fallimentare persino per vie indirette”.

“L’impegno del Comune di Genova è totale – conclude l’assessore – apriremo subito un tavolo di crisi con Confindustria, i sindacati e l’azienda per fare totale chiarezza sul percorso e, soprattutto, per attivare immediatamente ogni rete di salvataggio economica e ammortizzatore sociale possibile. Non lasceremo sole queste 22 famiglie”.

Sulla vicenda era già intervenuta la categoria Filctem Cgil Genova con i segretari Patrizia Li Vigni e Giulio Pizzorno che stanno seguendo direttamente il caso: “La notizia di questa procedura fallimentare che coinvolge i dipendenti della Vetromeccaniche Italiane divisione vetro è un fatto grave per l’occupazione e per il settore produttivo di questa città: bisogna trovare una soluzione per questa situazione che oltre ai lavoratori coinvolge una azienda che rappresenta un presidio specifico nel panorama genovese, essendo l’unica realtà cittadina a svolgere questo tipo di lavorazione del vetro”.

La Filctem Cgil ha chiesto un incontro urgente ai capigruppo del Consiglio regionale per sollecitare un intervento politico e istituzionale sulla vertenza. L’obiettivo è evitare che la produzione venga dispersa e individuare una soluzione che consenta ai lavoratori di conservare il posto di lavoro. È stato organizzato un presidio di protesta per giovedì 9 luglio dalle 9 presso la sede aziendale di Molassana in via Adamoli 301.