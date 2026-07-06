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Il caso

Vertenza San Carlo, sindacati incontrano cooperativa e Comune. Uiltucs: “Pronti ad andare a Roma, il tempo sta per finire”

"Da settimane la Prefettura di Genova, che ha commissariato i servizi della cooperativa, si è trincerata in un silenzio inaccettabile"

san carlo

Genova. “Nonostante le rassicurazioni ricevute, le lavoratrici e i lavoratori impiegati nel centro di accoglienza per migranti di Camaldoli continuano a non avere certezze sul proprio futuro”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa della Uiltucs, che questo pomeriggio sono stati ricevuti dagli assessori del Comune di Genova Lodi e Robotti, insieme ad una delegazione dei lavoratori della cooperativa San Carlo e in presenza dei rappresentanti legali della Cooperativa.

“Abbiamo ricevuto con piacere la disponibilità del Comune a trovare soluzioni immediate per i dipendenti e per gli utenti di un settore altamente prioritario – commenta Marco Callegari, segretario generale della Uiltucs Liguria – Da settimane la Prefettura di Genova, che ha commissariato i servizi della cooperativa, si è trincerata in un silenzio inaccettabile. Lavoratrici e lavoratori, persone migranti ospiti e l’intera città sono ostaggio di una vicenda che ci appare grottesca. Abbiamo ribadito agli assessori che se le risposte non arrivano da Genova, le andremo a pretendere a Roma” conclude.

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