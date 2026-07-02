“Eroi del Venezuela”, anche un vigile del fuoco genovese premiato dalla presidente Rodriguez

Genova. È rientrato oggi dal Venezuela il primo dei due vigili del fuoco di Genova inviati per supportare i soccorritori dopo il devastante terremoto che ha causato migliaia di morti.

Paolo Filippetti, membro dalla squadra USAR, acronimo che tradotto in italiano significa Ricerca e soccorso in ambiente urbano, al rientro della missione è stato raggiunto in aeroporto dalla presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, che ha consegnato le medaglie “Heroe de Venezuela” alle squadre estere intervenute.

Filippetti è stato impegnato immediatamente sugli scenari operativi, effettuando numerosi sopralluoghi mirati all’individuazione di eventuali superstiti e alla marcatura dei siti, mentre il team Italia montava il campo base.

La marcatura segue un protocollo internazionale USAR, che permette alle squadre di soccorso che si susseguiranno di avere già una indicazione dello stato della zona di ricerca. Nella sua veste di ingegnere strutturista ha inoltre coordinato il team Italia e gli escavatori nella fase di ricerca.

Su un sito, dove grazie ad uno strumento chiamato geofono, avevano individuato un superstite, ma dopo oltre dieci ore di scavo e tentativi di penetrazione delle macerie, la squadra ha dovuto mettersi in salvo a causa di una violenta scossa, interrompendo le ricerche.

Grande il dolore provato nel restituire i corpi senza vita ai familiari e nel trovarli sotto le macerie. Laura Piazzi è invece ancora sul posto.