Veneto, Lombardia e Liguria: giornata di confronto su energia e buone pratiche

Genova. Nel corso della giornata odierna
Gli incontri hanno rappresentato un’occasione di approfondimento e di scambio di esperienze sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione alle politiche energetiche e alle buone pratiche sviluppate nei rispettivi territori.
”Sono molto soddisfatto della giornata di oggi, perché ha permesso un confronto con l’assessore Massimo Bitonci, nella sede della Regione Veneto a Venezia, e con l’assessore Massimo Sertori, nella sede regionale di Milano, su temi strategici per il settore energetico – ha detto Ripamonti nel corso delle visite istituzionali – È stata l’occasione per condividere esperienze, approfondire le politiche messe in campo nei rispettivi territori e confrontarci sulle migliori pratiche. Ringrazio pertanto gli assessori per la disponibilità e l’accoglienza. Il dialogo e la collaborazione tra Regioni rappresentano un valore aggiunto perché permettono di mettere a sistema competenze, esperienze e soluzioni concrete, rafforzando la capacità delle istituzioni di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di cittadini, imprese ed enti locali”.