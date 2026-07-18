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Occhi al cielo

Il bacio “casto” ta la Luna e Venere: lo spettacolare scatto dal Righi

A immortalarlo Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi, lo scorso 17 giugno

Generico luglio 2026

Genova. Un bacio “casto” ta la Luna e Venere: lo ha immortalato Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi, lo scorso 17 giugno, quando pianeta e satellite si sono prospetticamente incontrati in cielo in quella che è stata una congiunzione stretta fra i due corpi celesti in realtà molto lontani fra loro (circa 384.000 km la Luna, circa 140 milioni di km il pianeta Venere).

Numerosissime foto del fenomeno sono state scattate in giro per il mondo, e la scena si è ripetuta il 17 luglio, anche se l’incontro prospettico ravvicinato è avvenuto verso le 17:30 con il Sole ancora alto sull’orizzonte e quando i due corpi si sono resi visibili subito dopo il tramonto.

Anche in questo caso, Riva è riuscito a immortalare la scena:  un po’ meno suggestiva a livello visivo, ma sempre spettacolare.

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