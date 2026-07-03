Vannacci torna a Genova, l’11 luglio incontro pubblico in via Cesarea. La Fiom: “Ti aspettiamo”

Genova. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, torna a Genova. Il generale è atteso sabato 11 luglio alle 18.00 per un incontro in via Cesarea, davanti al Teatro della Gioventù.

Dunque un appuntamento in un luogo pubblico e aperto, a differenza delle ultime visite, che potrebbe rivelarsi ad alta tensione. In queste ore, infatti, la Fiom sta facendo circolare online un volantino che ritrae lo striscione mostrato durante il corteo del 30 giugno (“Remigrazione per i fascisti, tornate nelle fogne“) accompagnato dalla scritta “Benvenuto Vannacci, ti aspettiamo!“. Al momento non emergono dettagli, ma è probabile che le forze dell’ordine si troveranno a gestire una contro-manifestazione.

La tappa genovese di Vannacci, tra l’altro, sarà il preludio di due settimane calde per la città, quelle che segneranno il 25esimo anniversario dei fatti del G8 del 2001. Tra gli appuntamenti più attesi il corteo nazionale promosso da Genova Antifascista il 19 luglio e il ricordo di Carlo Giuliani in piazza Alimonda il 20 luglio.

Vannacci tornerà a Genova a poco più di due mesi dall’evento al Tiglé in corso Italia, in concomitanza con l’adunata nazionale degli alpini. Nell’occasione aveva attaccato la sindaca Silvia Salis promettendo che il suo partito avrebbe “riportato l’imbarcazione sulla rotta corretta”.

“Saremo in piazza senza paura, con coraggio e libertà. Gli scorsi cinquant’anni sono finiti“, afferma in un video il consigliere comunale Francesco Maresca, ex Fratelli d’Italia, ora riferimento di Futuro Nazionale a Genova. “Sono stato il primo consigliere comunale di una città metropolitana. Lo abbiamo fatto nella città dove abbiamo infranto la barriera del buonismo. Siamo persone libere di esprimerci, di avere coraggio e ce ne freghiamo altamente di quelli che ci vogliono chiusi in casa”, continua.

Negli scorsi giorni Maresca, mentre emergevano notizie sulle spedizioni punitive ai danni di minori stranieri, aveva difeso il diritto dei genovesi a “passeggiare e presidiare pacificamente il proprio quartiere“.