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Destra

Vannacci a Genova, il futurista Maresca: “Il generale tornerà presto, abbiamo abbattuto un muro”

Il consigliere comunale all'attacco di sinistra e di Fratelli d'Italia, poi lancia nuove iniziative: "Diventeremo il primo partito della destra cittadina, faremo le passeggiate per la sicurezza"

Generico luglio 2026

Genova. “Il generale tornerà presto a Genova, noi faremo delle passeggiate per la sicurezza in tutta la città”. Lo afferma Francesco Maresca, consigliere comunale di Genova nel gruppo Misto, referente locale di Futuro Nazionale e organizzatore del comizio di Roberto Vannacci che si è tenuto ieri nel quartiere di Albaro.

Maresca commentando soddisfatto l’andamento della manifestazione attacca i contestatori, la decisione delle forze dell’ordine di spostare l’evento da via Cesarea a piazza Leonardo da Vinci, persino la presidente di municipio Anna Palmieri, sua ex compagna di partito in Fratelli d’Italia.

“Hanno provato a fermarci in tutti i modi, dai gruppi di sinistra, alla spostamento di piazza per tapparci la bocca, perfino il presidente di municipio, di Fratelli d’Italia sostenendo che in Piazza Leopardi era meglio non farlo – scrive – nonostante questo, ieri ad Albaro oltre mille persone si sono ritrovate in piazza, hanno cantato l’Inno d’Italia e hanno accolto con un lungo applauso il generale Vannacci. È la dimostrazione che abbiamo infranto un muro. Oggi a Genova la vera destra siamo noi”.

Per il consigliere comunale sottolinea la manifestazione rappresenta “un momento di crescita politica per Futuro Nazionale sul territorio genovese – spiega – guardiamo con determinazione ai prossimi appuntamenti elettorali. Il nostro obiettivo è diventare il primo partito della destra cittadina. A Genova non saremo una semplice onda: saremo il mare. Faremo delle passeggiate per la sicurezza in città e riaccoglieremo il generale, presto, spero già dopo l’estate”.

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