Vannacci a Genova, il comizio si sposta in Albaro “per garantire la tutela dell’ordine pubblico”

Genova. Il comizio di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, non si terrà più in via Cesarea di fronte al Teatro della Gioventù. Il nuovo appuntamento sarà sempre sabato 11 luglio, ma alle 17.30 in piazza Leopardi, nel quartiere di Albaro. La notizia arriva dopo le forti tensioni di lunedì sera a Sestri Ponente, con gli scontri sfiorati in piazza Baracca e le aggressioni a giornalisti e fotoreporter che stanno facendo discutere la politica.

“La modifica del luogo dell’evento – spiega Francesco Maresca, consigliere comunale e riferimento di Futuro Nazionale a Genova – è stata concordata con la Questura di Genova con l’obiettivo di garantire le migliori condizioni per la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e del regolare svolgimento della manifestazione”.

La visita del generale Vannacci a Genova aveva generato preoccupazioni già nei giorni scorsi, proprio in virtù delle contro-manifestazioni in programma. Ad annunciarne una per prima era stata la Fiom ma colanciando l’appuntamento in via Cesarea alle 15.00 con toni sarcastici: “Il generale Vannacci, in pensione dall’età di 56 anni, dedicherà parte del suo preziosissimo tempo a noi genovesi. A poche centinaia di metri dal sacrario dei caduti della Resistenza, ci delizierà illustrandoci i suoi temi preferiti: le eroiche gesta della X MAS; il grande statista Benito Mussolini; il diritto all’odio e al disprezzo; una scuola dove il bambino disabile deve essere separato dai suoi compagni di classe; la remigrazione, una sorta di deportazione per tutti gli immigrati. Un’iniziativa di tale spessore politico e culturale che non possiamo perdere”.

Dopodiché anche Genova Antifascista aveva annunciato un presidio in via Lanfranconi, all’angolo con via Macaggi: “A pochi giorni dal ricordo dei 25 anni dal G8, per tutto ciò che accadde, per tutto ciò che ancora sta accadendo, tutti gli antifascisti e tutte le antifasciste genovesi non possono permettere certe passerelle“.

Un clima di ostilità crescente che ha spinto gli organizzatori e la Questura a cambiare la sede del comizio. Nel frattempo Anpi e Camera del Lavoro confermano il presidio nel luogo originario: “Apprendiamo che il generale Vannacci, intenzionato a conquistare il centro di Genova, si ritira nel quartiere della borghesia genovese, Albaro. Resta confermato il presidio in via Cesarea e invitiamo a partecipare tutte e tutti le cittadine e i cittadini democratici, le forze e le associazioni democratiche della città che si riconoscono nei valori della Costituzione nata dalla Resistenza”. Anche la Fiom al momento ha confermato l’adesione a questa iniziativa. Da capire invece come si muoverà la galassia antagonista in un sabato che si preannuncia molto caldo a prescindere dalle temperature.

Futuro Nazionale nel frattempo “rivolge un invito a tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo importante appuntamento pubblico, nel segno dei valori della democrazia, della libertà di espressione, del rispetto reciproco e della legalità, principi fondamentali su cui si fonda il nostro Paese. L’incontro sarà un’occasione di confronto pubblico e di partecipazione civile, nel pieno rispetto delle istituzioni e delle regole democratiche”.