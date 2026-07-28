Sanità, la direttrice del trasfusionale del San Martino Vanessa Agostini si trasferisce a Modena

Genova. Vanessa Agostini, direttrice del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino e responsabile regionale per il coordinamento delle attività trasfusionali, lascia Genova e si trasferisce a Modena, dove andrà a dirigere l’ospedale.

A partire dal 3 agosto 2026, la medicina trasfusionale sarà affidata, in qualità di facente funzione, a Gianluca Ubezio, mentre il ruolo di direttore di dipartimento della diagnostica di laboratorio sarà assunto da Luca Nanni.

L’assessorato alla Sanità di Regione Liguria e la direzione generale di Aom Liguria esprimono “il proprio ringraziamento” ad Agostini “per il contributo professionale e umano offerto nel corso degli anni di servizio”. Nel suo percorso al San Martino, scrivono, “si è distinta per competenza, dedizione e spirito di collaborazione, rappresentando un punto di riferimento per colleghi, professionisti e cittadini e contribuendo in modo significativo alla crescita dell’organizzazione e allo sviluppo dei servizi”.

“A nome dell’assessorato alla Sanità e di tutta l’azienda desideriamo rivolgere alla dottoressa Agostini un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per questa nuova e prestigiosa esperienza professionale, certi che saprà affrontarla con la passione e la competenza che ne hanno sempre caratterizzato l’attività”, sottolineano l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e la direttrice generale di Aom Monica Calamai.