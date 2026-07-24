Valpolcevera, fine settimana tra sport e cantieri: come cambiano le linee del trasporto pubblico

Genova. A partire dal fine settimana di sabato 25 luglio, la rete del trasporto pubblico locale genovese gestita da AMT sarà interessata da diverse modifiche di percorso che coinvolgeranno svariate linee di autobus della Val Polcevera e di Sampierdarena, a causa di lavori stradali, manifestazioni sportive e riorganizzazioni della viabilità.

I primi disagi e deviazioni scatteranno già nella giornata di sabato 25 luglio. A Pontedecimo, in occasione dello svolgimento della gara ciclistica “Primo G.P. del Campanile categoria giovanissimi 2026”, tra le 12.00 e le 18.00 i bus delle linee 63, 63/ e 663 in direzione Pontedecimo devieranno il loro tragitto consueto passando per il ponte della Forestale, via San Quirico e via Anfossi, mentre il servizio in direzione Sampierdarena si svolgerà regolarmente. Sempre durante il weekend del 25 e 26 luglio, la chiusura al transito di via Benedetto da Cesino per cantieri stradali imporrà una variazione alle linee 65 e 65/, le quali attesteranno temporaneamente il proprio capolinea in via Gallino, all’altezza di quello della linea 7, fatte salve alcune corse specifiche garantite sul percorso abituale.

A queste variazioni temporanee si aggiungerà, da lunedì 27 luglio e a partire da inizio servizio, una riorganizzazione per i collegamenti delle linee 62, 62/ e 663. I mezzi in partenza dai capolinea di via Avio e via Degola proseguiranno direttamente su via Coronata una volta giunti al termine di via Ansaldo. Per le sole linee 62 e 62/ verrà inoltre attivata una nuova fermata in via Ansaldo, posizionata in testa alla fermata già esistente