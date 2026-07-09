Valpocevera, ancora problemi dopo i lavori per la fibra: il Municipio chiede nuovi interventi

Genova. Proseguono i controlli sui ripristini stradali in via Sardorella e via Giacomo Bruzzo, in Valpolcevera, dove gli interventi effettuati dopo la posa della fibra ottica continuano a presentare criticità. Il Municipio Valpolcevera fa sapere di stare seguendo la situazione e di aver attivato un confronto con gli uffici comunali per arrivare a una soluzione definitiva.

La vicenda è partita dalle segnalazioni dei residenti, che hanno evidenziato problemi sul manto stradale dopo i lavori. Il presidente del Municipio Michele Versace e il consigliere comunale delegato alle Vallate Enrico Vassallo hanno avviato un coordinamento con l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante e con la Direzione competente, che ha applicato gli strumenti previsti dal nuovo regolamento comunale sulle rotture del suolo.

L’intervento dell’amministrazione ha portato alla sanzione della ditta incaricata dei lavori e a un sopralluogo tecnico, effettuato il 7 luglio, al quale hanno partecipato direzione Lavori Pubblici, Aster, Municipio e impresa esecutrice. In quella occasione è stata richiesta la messa in sicurezza immediata della strada attraverso la posa della segnaletica. Il giorno successivo sono stati effettuati alcuni ripristini provvisori nei tratti considerati più problematici.

Alla ditta è stato inoltre imposto il rifacimento definitivo della carreggiata secondo le prescrizioni tecniche del Comune, con fresatura dell’asfalto esistente e successiva riasfaltatura completa.

I nuovi controlli, però, hanno evidenziato che permangono alcune irregolarità. Le ulteriori segnalazioni arrivate dai cittadini e dal Comitato Non Solo Borgo hanno spinto gli uffici comunali a programmare altri sopralluoghi tecnici per verificare formalmente la qualità degli interventi realizzati. La Direzione Lavori Pubblici, in collaborazione con il Municipio V, procederà quindi a nuove verifiche per contestare eventuali lavori non conformi, valutare ulteriori sanzioni e chiedere alla ditta un intervento rapido e risolutivo.