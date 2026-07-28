  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La testimonianza

Valbisagno, bus si ferma per “odore di bruciato”. La consigliera Villani: “Situazione al limite per il trasporto pubblico”

"Mi chiedo se qualcuno si sta rendendo conto di ciò che sta accadendo in Valbisagno, dove tra cantieri e servizi pubblici ai minimi la vita sta diventando sempre più difficile e frustrante"

villani trasporto pubblico

Genova. “E anche oggi si va a lavorare a piedi“. Questo il commento di Angela Villani, consigliera municipale della Media Val Bisagno, che questa mattina si trovava tra i passeggeri di un 13 che da Prato avrebbe dovuto raggiungere Caricamento, ma che, invece, si è dovuto fermare a causa di un possibile guasto.

“Un altro autobus che si ferma, giustamente, per un eccessivo odore di bruciato all’interno dell abitacolo – racconta la consigliera, già assessore della circoscrizione – Sicuramente un gesto molto prudente da parte del conducente che ringrazio per la gestione della situazione, ma per i cittadini ancora un’altra mattinata di stress e ritardi“.

Una situazione, quella del trasporto pubblico in vallata, che, secondo la consigliera, sta “precipitando”, soprattutto in questo periodo in cui l’orario estivo ha ridotto frequenze e passaggi. “Utilizzare i mezzi pubblici per muoversi verso il centro è diventato molto complicato e, soprattutto, imprevedibile – ha aggiunto Villani – Mi chiedo se qualcuno si sta rendendo conto di ciò che sta accadendo in Valbisagno, dove tra cantieri e servizi pubblici ai minimi la vita sta diventando sempre più difficile e frustrante”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.