Valbisagno, bus si ferma per “odore di bruciato”. La consigliera Villani: “Situazione al limite per il trasporto pubblico”

Genova. “E anche oggi si va a lavorare a piedi“. Questo il commento di Angela Villani, consigliera municipale della Media Val Bisagno, che questa mattina si trovava tra i passeggeri di un 13 che da Prato avrebbe dovuto raggiungere Caricamento, ma che, invece, si è dovuto fermare a causa di un possibile guasto.

“Un altro autobus che si ferma, giustamente, per un eccessivo odore di bruciato all’interno dell abitacolo – racconta la consigliera, già assessore della circoscrizione – Sicuramente un gesto molto prudente da parte del conducente che ringrazio per la gestione della situazione, ma per i cittadini ancora un’altra mattinata di stress e ritardi“.

Una situazione, quella del trasporto pubblico in vallata, che, secondo la consigliera, sta “precipitando”, soprattutto in questo periodo in cui l’orario estivo ha ridotto frequenze e passaggi. “Utilizzare i mezzi pubblici per muoversi verso il centro è diventato molto complicato e, soprattutto, imprevedibile – ha aggiunto Villani – Mi chiedo se qualcuno si sta rendendo conto di ciò che sta accadendo in Valbisagno, dove tra cantieri e servizi pubblici ai minimi la vita sta diventando sempre più difficile e frustrante”.