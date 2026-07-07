Viabilità in Val Trebbia, entro metà 2027 via ai lavori per la variante Torriglia-Montebruno

Genova. Entro il primo semestre del 2027 inizieranno i lavori per la variante alla strada statale 45 della Val Trebbia tra Torriglia e Montebruno. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rispondendo a un’interrogazione di Matteo Campora (Vince Liguria).

L’assessore ha spiegato che l’approvazione del progetto ha consentito di formalizzare l’avvio delle procedure espropriative e che il 12 marzo 2026 il bando di gara è stato trasmesso alla banca dati nazionale dei contratti pubblici. Giampedrone ha aggiunto che la presentazione delle offerte si è conclusa il 27 maggio 2026, che sono attualmente in corso le sedute di gara per individuare l’operatore economico aggiudicatario e si prevede la consegna e l’avvio dei lavori entro il primo semestre del prossimo anno.

“Un dato molto importante perché l”intervento rappresenta un tassello fondamentale nel programma di ammodernamento della strada statale 45 di Val Trebbia e contribuirà a migliorare significativamente le condizioni di percorribilità e sicurezza del tratto compreso tra Torriglia e Montebruno, con benefici concreti per i residenti, i pendolari e le attività economiche dell’intera vallata”, commenta Campora.

“L’attenzione nei confronti della SS 45 resta elevata, considerata la rilevanza strategica dell’infrastruttura quale principale collegamento tra l’alta Val Trebbia e Genova, e si conferma l’impegno a seguire con la massimo attenzione l’avanzamento delle procedure e delle successive fasi realizzative dell’opera”, conclude Campora.