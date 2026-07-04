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Paura

Uomo sul cornicione di un palazzo, scatta l’allarme: mobilitazione di soccorsi in centro

All'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine l'uomo si è dato alla fuga ed è stato fermato poco distante

Generico luglio 2026

Genova. Pomeriggio movimentato in centro città. Poco dopo le 18.00 i soccorsi si sono mobilitati perché un uomo era sul cornicione di un palazzo in via degli Archi, tra corso Podestà e via Frugoni.

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca Genovese insieme a carabinieri e vigili del fuoco.

All’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine l’uomo si è dato alla fuga ed è stato fermato poco distante, in via XX Settembre, dai carabinieri.

Secondo quanto accertato dai militari, si tratta di un uomo straniero che aveva bisogno di cure mediche. L’allarme è rientrato, per fortuna senza gravi conseguenze.

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