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Tragedia ad Albaro, un uomo è morto investito in via Righetti fotogallery

La vittima è Paolo Deghenghi e aveva 54 anni. L'incidente è avvenuto poco prima delle otto

incidente mortale via Righetti

Genova. Tragedia ad Albaro: Paolo Deghenghi, 54 anni è morto investito da un’automobile questa mattina, 22 luglio, in via Righetti all’altezza di via della Sirena. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.

La Croce Bianca, intervenuta sul posto insieme all’automedica del 118, fa sapere che all’arrivo dei soccorritori l’uomo si trovava in stato di incoscienza con ampia emorragia dal cavo orale. È stato assistito nei primi istanti da un medico di passaggio. Dopo oltre quaranta minuti di manovre rianimatorie senza esito, è stato dichiarato il decesso alle ore 9:10.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il pedone stava attraversando la strada al di fuori dalle strisce quando è stato urtato dal veicolo, che procedeva in direzione Levante.

Il conducente dell’auto, rimasto illeso, è stato sottoposto agli accertamenti previsti dalla normativa. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio del nucleo infortunistica stradale della polizia locale, che sta effettuando gli approfondimenti necessari per ricostruire con precisione l’accaduto.

Via Righetti, dopo essere stata chiusa in direzione Levante è stata riaperta poco dopo le 10 all’altezza del civico 3 con circolazione a senso unico alternato regolato da agenti.

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Investimento mortale in via Righetti ad Albaro

Quella di oggi è la dodicesima vittima della strada a Genova dall’inizio dell’anno.

 

 

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