Università di Genova, Sparkle e SubOptic Foundation lanciano il primo master al mondo dedicato alle infrastrutture digitali sottomarine

Genova. L’Università di Genova apre le iscrizioni alla prima edizione del Master universitario di II livello in Digital Subsea Infrastructure (DSI), il primo percorso accademico al mondo interamente dedicato alle infrastrutture digitali sottomarine.

Realizzato in collaborazione con Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e con SubOptic Foundation, organizzazione filantropica impegnata nella promozione della conoscenza del settore delle infrastrutture digitali presso gli stakeholder internazionali, il nuovo master nasce per formare professioniste e professionisti destinati a operare in uno dei settori più strategici per la connettività globale.

L’iniziativa si inserisce nell’offerta formativa dell’Università di Genova, la più ricca in Italia per le discipline legate alle scienze e alle tecnologie del mare.

Le infrastrutture digitali ed energetiche subacquee rappresentano oggi una componente essenziale per la sicurezza, la resilienza delle reti e lo sviluppo economico internazionale. Il nuovo master formerà figure altamente specializzate nei processi di autorizzazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e monitoraggio delle reti digitali sottomarine, attraverso un percorso interdisciplinare che integra competenze ingegneristiche, ambientali, economiche, giuridiche e geopolitiche.

Le attività didattiche sono coordinate dal Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN dell’Università di Genova, con il contributo diretto dei professionisti di Sparkle, che gestisce una rete proprietaria di oltre 600.000 chilometri di fibra ottica attraverso Europa, Africa, Medio Oriente, America e Asia.

Il master ha inoltre una forte dimensione internazionale grazie al coinvolgimento di SubOptic Foundation, che riunisce i principali operatori mondiali del settore dei cavi sottomarini, e alla collaborazione accademica con la University of California, Berkeley, nell’ambito del programma Erasmus+ KA171 – Learning Mobility of Individuals.

Il percorso di alta formazione universitaria, della durata di un anno, da novembre 2026 a ottobre 2027, si rivolge a laureate e laureati interessati a sviluppare competenze altamente specialistiche in un settore in continua evoluzione e sempre più rilevante a livello internazionale. Tutte le lezioni si svolgono in lingua inglese.

Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova, commenta: «Con questo master l’Università di Genova amplia la propria offerta formativa in un settore destinato ad assumere un ruolo sempre più strategico per le telecomunicazioni globali e per l’economia del mare. La collaborazione con Sparkle e SubOptic Foundation rappresenta un esempio concreto di come università, ricerca e imprese possano lavorare insieme per sviluppare competenze altamente specialistiche e rispondere alle sfide dell’innovazione. Questo nuovo percorso valorizza la vocazione interdisciplinare del nostro Ateneo e rafforza il ruolo di Genova come punto di riferimento internazionale per la formazione e la ricerca nelle tecnologie marine e marittime».

«Con il cavo BlueMed e la Genova Landing Platform abbiamo contribuito a fare di Genova uno dei principali hub digitali del Mediterraneo e un punto di snodo per le nuove rotte globali delle comunicazioni», afferma Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. «Oggi, accanto allo sviluppo delle infrastrutture, siamo onorati di collaborare con UniGe e lieti di contribuire alla formazione di una nuova generazione di professionisti, indispensabile per sostenere la crescita di un settore sempre più strategico per l’economia digitale e la competitività del Paese».

«L’istruzione e la ricerca sono elementi centrali della missione di SubOptic Foundation» osserva Jayne Stowell, Presidente del Consiglio dei Trustees di SubOptic Foundation UK. «La nostra Fondazione esiste per promuovere la cooperazione globale, condividere conoscenze tecniche e costruire un dialogo tra industria e mondo accademico, e questo programma incarna esattamente questo spirito. La collaborazione con Sparkle e l’Università di Genova su questo programma ci permette di trasformare la nostra missione in un percorso concreto per permettere alla prossima generazione di avviare solide carriere nel settore dei cavi sottomarini».