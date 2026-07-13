L’UlisseFest si chiude con oltre 20mila presenze: “Vorremmo festeggiare a Genova la decima edizione”

Genova. Oltre 20mila presenze complessive, più di 150 ospiti e 70 appuntamenti: sono i numeri della prima edizione dell’UlisseFest a Genova, un debutto che ha spinto LonelyPlanet ad annunciare che ci sarà una seconda edizione in città nel 2027. Un appuntamento particolarmente importante, visto che si tratta della decima edizione della manifestazione.

Il capoluogo ligure ha ospitato il festival del viaggio dal 10 al 12 luglio: nato da un’idea di Lonely Planet e diventato negli anni uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla cultura del viaggio, UlisseFest riunisce ogni anno scrittori, giornalisti, fotografi, divulgatori, musicisti, esploratori, scienziati e viaggiatori provenienti da discipline e percorsi differenti. A Genova il festival ha trovato una delle sue sedi più naturali: città di mare, di partenze e ritorni, di commerci e migrazioni, di incontri tra culture e mondi diversi, la scelta si è rivelata vincente: il pubblico ha risposto con entusiasmo, affollando le diverse sedi del festival e partecipando numeroso agli eventi in programma, dai grandi incontri ai laboratori, fino ai concerti serali.

Sul palco sono saliti, tra gli altri, Paolo Giordano, Pablo Trincia, Julian Marley, Cecilia Sala, Bill de Blasio, Iaia Forte, Fabio Genovesi, Kruder & Dorfmeister, Stefano Mancuso, Gabriella Greison, Erika Fatland, Enrico Brizzi, Gloria Campaner, Moni Ovadia, Antonio Spadaro, Francesco Gabbani. Grandi nomi che hanno conquistato anche i social. La copertura totale sui specola ha raggiunto 3.200.000 persone, il 26,7% in più rispetto all’edizione 2025, a dimostrazione che anche online UlisseFest ha riscosso un grande successo. A completare il quadro, oltre 7.300.000 visualizzazioni complessive tra Facebook e Instagram.

“Quando Lonely Planet ha inserito Genova tra le migliori destinazioni del mondo da visitare, non stava semplicemente consigliando una città: stava riconoscendo la sua naturale vocazione al viaggio. UlisseFest ha trovato qui la conferma che quella scelta era giusta. I nostri ospiti hanno incontrato una città curiosa, accogliente e pronta a partecipare, e il pubblico lo ha dimostrato riempiendo palazzi, piazze e tutti i luoghi del festival – ha detto il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro – Il prossimo anno UlisseFest festeggerà la sua decima edizione. Ci piacerebbe celebrarla qui, a Genova, perché in questi giorni abbiamo avuto la sensazione che tra questa città e il festival sia nato qualcosa di speciale. Sarebbe il modo più bello per festeggiare un traguardo così importante”.

Entusiasta anche la sindaca Silvia Salis: “Siamo davvero soddisfatti dal rapporto che si è creato con UlisseFest, saremmo orgogliosi ai vere un nostro festival dedicato anche alle bellezze della città – ha detto – I numeri sono molto incoraggianti, è stato un calendario sfidante anche da organizzare, siamo felici di avere visto un grande interesse e una grande affluenza”

“Siamo soddisfatti del successo di questa nona edizione di UlisseFest, che ha confermato Genova come una delle capitali mondiali del viaggio e della cultura – sottolinea l’assessora al Turismo del Comune di Genova, Tiziana Beghin – Ospitare per la prima volta la manifestazione firmata da Lonely Planet è stata una scommessa vinta: la nostra città, con la sua storia millenaria di partenze, scambi e aperture verso il mondo, si è dimostrata il palcoscenico naturale perfetto per ‘l’Elogio della Fuga’. Questo debutto consolida una strategia di promozione turistica che punta sulla qualità, sulla curiosità e sulla capacità di accogliere grandi eventi di respiro globale. Raccogliamo con entusiasmo l’invito del direttore Angelo Pittro: le porte di Genova sono già aperte per celebrare insieme il prestigioso traguardo della decima edizione”.

“UlisseFest ha portato a Genova una proposta culturale di qualità, capace di raccontare il viaggio in tutte le sue declinazioni: non consumo di prodotti e servizi, ma scoperta e incontro. Genova ha risposto con entusiasmo, riempiendo sale e spazi all’aperto dall’alba a notte fonda. La Camera di Commercio di Genova ha messo a disposizione le proprie sale e ha coinvolto gli operatori di Genova Gourmet nell’animazione degli eventi. Grande protagonismo anche per le botteghe storiche, già al centro dell’ultima edizione della guida tascabile su Genova, coinvolte in itinerari guidati condotti in tandem da guide professioniste e autori Lonely Planet» commenta Luigi Attanasio presidente Camera di Commercio di Genova.