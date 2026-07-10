Ulissefest, al via il festival di Lonely Planet: Salis incontra l’ex sindaco di New York De Blasio

Genova. Si è aperta ufficialmente questa sera, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, la nona edizione di UlisseFest, il festival del viaggio di Lonely Planet.

Dopo il riconoscimento come unica destinazione italiana nella classifica Best in Travel 2025, Genova accoglie in questo fine settimana racconti di viaggi da ogni angolo del globo. Il tema scelto l’edizione è “Elogio della fuga”.

A dare il via al festival è stato il dialogo tra la sindaca di Genova Silvia Salis e l’ex sindaco di New York City, Bill de Blasio. Il confronto ha messo a specchio due grandi città portuali, icone di cambiamento e veri e propri laboratori di trasformazione urbana.

“Genova ha nel viaggio una colonna essenziale della propria storia, è città di porto, di partenze, di ritorni, di scambi, di rotte aperte sul Mediterraneo e sul mondo – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis – Per questo, ospitare in città la IX edizione di UlisseFest significa parlare direttamente alle radici della nostra identità. Ringrazio Lonely Planet per aver scelto Genova e per aver voluto inaugurare l’UlisseFest con questo momento prezioso di condivisione con l’ex sindaco di New York, una sorta di ideale prosecuzione dell’importante missione istituzionale al seguito di Nave Amerigo Vespucci che abbiamo concluso proprio ieri tornando dalla metropoli statunitense”.

La sindaca Salis ha partecipato anche al secondo appuntamento nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale: il concerto del violino Stradivari Vesuvio 1727, grazie alla preziosa collaborazione con la città di Cremona e il sindaco Andrea Virgilio, che ha lanciato la candidatura della sua città a Capitale italiana della Cultura 2029. In precedenza, nel pomeriggio, i due sindaci si erano incontrati a Palazzo Tursi.

“Oggi suggelliamo un vero e proprio gemellaggio culturale tra Genova e Cremona, un legame storico nel nome della grande liuteria italiana e di un filo indissolubile che unisce le nostre città nei nomi di Niccolò Paganini e Antonio Stradivari – afferma la sindaca Salis – Avevamo avuto modo di conoscerci e confrontarci lo scorso febbraio a Cremona con il sindaco Andrea Virgilio, dialogando sulle strategie delle nostre città e su progetti di valorizzazione di questi inestimabili beni che ci appartengono. È per noi un onore e un piacere che Cremona annunci proprio da Genova la sua candidatura a Capitale italiana della Cultura 2029. Voglio rivolgere un sincero in bocca al lupo alla città e al sindaco Virgilio e un sentito ringraziamento a UlisseFest e a Lonely Planet per la preziosa occasione che ci stanno regalando e per l’opportunità di aprire Genova alle altre città anche nel nome della musica e del patrimonio culturale che porta in dote. Momenti come questo sono fondamentali per mettere a confronto le buone pratiche per la diffusione della cultura, ma anche per condividere le strategie necessarie ad attrarre sempre più investimenti a sostegno del mondo culturale delle nostre città”.

Il ricco programma del weekend proposto dall’UlisseFest è consultabile sul sito ufficiale: ulissefest.it