Tursi dirotta fondi dal Waterfront a Certosa: “Così rigeneriamo l’accesso alla nuova stazione Canepari”

Genova. Fondi dirottati dal Waterfont di Levante al progetto di rigenerazione urbana legato alla nuova stazione della metropolitana Canepari nel quartiere di Certosa. È una delle novità contenute nella rimodulazione dei finanziamenti del piano triennale dei lavori pubblici in approvazione in consiglio comunale.

L’atto prevede lo stralcio di un intervento da circa 4,3 milioni di euro nell’ambito del Waterfront, le cui opere sono già state assorbite da altri macro-interventi nell’area. Le risorse precedentemente allocate su quel capitolo di spesa (fondi europei del piano Pon Metro) sono state interamente dirottate per finanziare il progetto Rigenerazione Canepari. L’intervento è già stato inserito nel piano investimenti e verrà affidato tramite variante direttamente ai lavori, attualmente in corso, per il prolungamento della metropolitana Brin-Canepari.

“Questi soldi serviranno a riqualificare l’accesso alla stazione nella zona di piazzale Palli e via Canepari – spiega l’assessore alle Opere strategiche e infrastrutturali Massimo Ferrante – quindi connettività urbana, arredi urbani, sistemazione della strada, abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo già un documento progettuale, altrimenti non avremmo potuto rimodulare il finanziamento. Se li avessimo lasciati sul Waterfont, c’era il rischio di perderli”.

“Ottimizzare significa non sovrapporre i cantieri – aggiunge l’assessore – Poiché l’area costiera del Waterfront è già coperta da altri finanziamenti, abbiamo spostato quelle risorse su via Canepari. Sfrutteremo lo scavo della metropolitana per rigenerare contemporaneamente anche la superficie. Un unico cantiere, meno disagi per Certosa e un quartiere completamente riqualificato”.

“Accolgo con grande soddisfazione la decisione del Comune di Genova di destinare alla riqualificazione di via Canepari le risorse liberate dal Waterfront – commenta il consigliere regionale del Pd Federico Romeo, ex presidente del Municipio Valpolcevera -. È una scelta politica importante, fortemente sostenuta dall’assessore Massimo Ferrante, che va ben oltre una semplice rimodulazione di fondi. Significa scegliere di investire in un territorio che da anni sostiene il peso delle grandi trasformazioni della città e che oggi merita risposte concrete. Amministrare significa anche avere il coraggio di stabilire delle priorità, mettendo al centro le comunità che hanno sopportato i maggiori disagi legati ai cantieri e alle opere strategiche”.

“L’intervento su via Canepari si inserisce in un percorso che sta finalmente prendendo forma. La sistemazione del sottopasso di Brin, la regimazione delle acque di via Zella, la ripartenza dei lavori della metropolitana e il progetto di rigenerazione urbana legato all’ultimo miglio, del quale attendiamo l’avvio della prima fase degli interventi, rappresentano tasselli di una strategia costruita nel tempo. Un lavoro che vede l’impegno quotidiano dell’assessore Ferrante e del presidente del Municipio Valpolcevera Michele Versace e che conferma la volontà di accompagnare la rinascita del quartiere con investimenti concreti”, prosegue Romeo.