  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In carcere

Turista portato a Scarpino, picchiato e derubato: individuati i tre aggressori

I tre uomini avevano avvicinato la vittima, un 43enne di Latina, davanti a un fast food di Cornigliano e l'avevano convinta a salire a bordo di un'auto a noleggio

carabinieri

Genova. Tre uomini sono finiti in carcere con l’accusa di avere rapinato un turista a Sestri Ponente nel luglio del 2025.

L’indagine è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Sampierdarena attraverso l’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza cittadine. I tre uomini avevano avvicinato la vittima, un 43enne di Latina, davanti a un fast food di Cornigliano e l’avevano convinta a salire a bordo di un’auto a noleggio per raggiungere una discoteca.

La macchina si era però diretta verso Scarpino e si era fermata in un luogo isolato. Qui il 43enne era stato preso a pugni e derubato di 2.500 euro in contanti, dello smartphone e delle chiavi della sua macchina.

I carabinieri sono riusciti a risalire ai tre presunti responsabili, due residenti in provincia di Napoli, portati nel carcere di Poggioreale, uno residente a Genova, sottoposto all’obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria.

Più informazioni
leggi anche
carabinieri
Rintracciato
Segue la vittima sul bus e la rapina sul portone di casa: arrestato un 21enne
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.