Turista portato a Scarpino, picchiato e derubato: individuati i tre aggressori

Genova. Tre uomini sono finiti in carcere con l’accusa di avere rapinato un turista a Sestri Ponente nel luglio del 2025.

L’indagine è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Sampierdarena attraverso l’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza cittadine. I tre uomini avevano avvicinato la vittima, un 43enne di Latina, davanti a un fast food di Cornigliano e l’avevano convinta a salire a bordo di un’auto a noleggio per raggiungere una discoteca.

La macchina si era però diretta verso Scarpino e si era fermata in un luogo isolato. Qui il 43enne era stato preso a pugni e derubato di 2.500 euro in contanti, dello smartphone e delle chiavi della sua macchina.

I carabinieri sono riusciti a risalire ai tre presunti responsabili, due residenti in provincia di Napoli, portati nel carcere di Poggioreale, uno residente a Genova, sottoposto all’obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria.