Turismo e promozione del territorio: incontro a Rapallo tra i Comuni del comprensorio per la creazione di una DMO

Rapallo. Si è tenuto questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Rapallo, un tavolo di confronto tra gli amministratori dei Comuni del Tigullio, del Golfo Paradiso e dell’entroterra, finalizzato a discutere la possibile istituzione di una DMO (Destination Management Organization) per lo sviluppo turistico integrato del territorio.
All’incontro, oltre al Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni di Bogliasco, Camogli, Carasco, Chiavari, Cicagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Lumarzo, Ne, Orero, Pieve Ligure, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori e Zoagli.
Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi punti strategici, tra i quali: L’analisi della bozza di adesione per la convenzione della DMO; la necessità di un maggiore coinvolgimento delle località del Golfo Paradiso (Sori, Camogli, Bogliasco); la definizione delle percentuali di compartecipazione economica da parte dei singoli enti;
L’ipotesi di costituzione di un soggetto giuridico con una propria identità definita, all’interno del quale far confluire tutti i Comuni aderenti.
A conclusione del confronto, le amministrazioni presenti hanno concordato di richiedere un incontro ufficiale alla sezione chiavarese della Camera di Commercio di Genova al fine di acquisire ulteriori elementi informativi e valutarne l’adesione al progetto.