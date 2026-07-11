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Cronaca

Fiume d’acqua alla Foce dopo la rottura di un tubo in via Saluzzo: il ripristino nel pomeriggio

La perdita è stata individuata e l'acqua chiusa. L'intervento durerà diverse ore con abbassamenti di pressione nel quartiere di Albaro

Generico luglio 2026

Genova. Un vero e proprio fiume d’acqua arrivato da via Saluzzo ha invaso questa mattina la zona di piazza Tommaseo alla Foce. All’origine la rottura di un tubo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Iren. Il guasto è stato individuato ma i tecnici stanno scavando per arrivare al tubo coinvolto.

L’acqua è stata chiusa nella zona per un tratto lungo 70 metri, ma abbassamenti di pressione interessano il quartiere di Albaro fino a piazza Leopardi.

Il ripristino dovrebbe essere completato entro il pomeriggio.

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