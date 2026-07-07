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In manette

Truffatrice si spaccia per la nuora al telefono, 78enne la fa arrestare

L'anziano ha ricevuto la telefonata di una donna che, dopo essersi identificata come la moglie del figlio, gli ha raccontato di essere in ospedale dopo un grave e improvviso malore

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Lavagna. Contattato al telefono da una donna che si è spacciata per la nuora, ha capito che era vittima di un raggiro e ha contribuito a far arrestare la truffatrice.

È successo a un uomo di 78 anni residente a Lavagna, che lunedì ha ricevuto la telefonata di una donna che, dopo essersi identificata come la nuora, gli ha raccontato di essere in ospedale dopo un grave e improvviso malore. Ha poi chiesto soldi e denaro per le cure e i farmaci, rifiutandosi di passargli il “figlio” perché “occupato”.

La telefonata di un finto parente e richiesta di soldi per far fronte a un’emergenza è uno schema ricorrente nelle truffe, e anche grazie alle campagne di prevenzione e informazione da parte delle forze dell’ordine l’anziano si è insospettito e ha subito raggiunto la casa del figlio. Confermato il tentativo di raggiro, è stato proprio il figlio a chiamare il 112 mentre il padre era ancora al telefono con la truffatrice.

I carabinieri della stazione di Lavagna, con l’ausilio di personale del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sestri Levante, hanno chiesto all’anziano di accettare la richiesta e si sono appostati davanti a casa intercettando la donna. Si tratta di una 40enne, bloccata sul portone e portata in carcere a Marassi in attesa dell’udienza di convalida.

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