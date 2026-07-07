Truffatrice si spaccia per la nuora al telefono, 78enne la fa arrestare

Lavagna. Contattato al telefono da una donna che si è spacciata per la nuora, ha capito che era vittima di un raggiro e ha contribuito a far arrestare la truffatrice.

È successo a un uomo di 78 anni residente a Lavagna, che lunedì ha ricevuto la telefonata di una donna che, dopo essersi identificata come la nuora, gli ha raccontato di essere in ospedale dopo un grave e improvviso malore. Ha poi chiesto soldi e denaro per le cure e i farmaci, rifiutandosi di passargli il “figlio” perché “occupato”.

La telefonata di un finto parente e richiesta di soldi per far fronte a un’emergenza è uno schema ricorrente nelle truffe, e anche grazie alle campagne di prevenzione e informazione da parte delle forze dell’ordine l’anziano si è insospettito e ha subito raggiunto la casa del figlio. Confermato il tentativo di raggiro, è stato proprio il figlio a chiamare il 112 mentre il padre era ancora al telefono con la truffatrice.

I carabinieri della stazione di Lavagna, con l’ausilio di personale del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sestri Levante, hanno chiesto all’anziano di accettare la richiesta e si sono appostati davanti a casa intercettando la donna. Si tratta di una 40enne, bloccata sul portone e portata in carcere a Marassi in attesa dell’udienza di convalida.