“Ha una gomma a terra”, tre denunciati per la truffa del finto meccanico

Genova. Si sono presentati come “meccanici ambulanti” e hanno fermato un automobilista segnalandogli un guasto inesistente, offrendosi di cambiare una gomma per una cifra simbolica. In realtà erano truffatori, subito fermati dalla polizia.

È successo in via Cantore. Gli agenti delle volanti del commissariato di Pré sono intervenuti dopo una segnalazione su tre uomini che stavano armeggiando intorno ad un’auto in sosta all’altezza di via Cantore, nei pressi del Matitone.

Quando sono arrivati hanno intercettato tre uomini vicino alla macchina e l’automobilista, che ha riferito di essere stato avvicinato poco prima mentre transitava in piazza Di Negro.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava dello schema della truffa del “finto meccanico”, finalizzato a simulare un guasto inesistente per estorcere denaro alla vittima. A seguito di perquisizione personale i tre, cittadini peruviani, rispettivamente di 20,33, 35 anni, sono stati trovati in possesso di una valigetta da lavoro contenente un cacciavite, due chiavi inglesi, tre pezzi di braccetto di altre autovetture usurati, presumibilmente utilizzati per simulare il danno al veicolo, un dado metallico e una guarnizione.

All’interno dello zainetto di proprietà di uno dei tre sono state inoltre rinvenute due forbici con lama di lunghezza rispettivamente di 8 e 13 centimetri, per il cui possesso ingiustificato l’uomo è stato anche denunciato. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Per loro è scattata la denuncia per tentata truffa in concorso.