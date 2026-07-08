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Ennesimo

Anziana derubata di 20mila euro con la truffa del finto incidente: 38enne in manette

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbe ricoperto il ruolo di "trasfertista" o "corriere", ossia la persona incaricata di raggiungere l'abitazione della vittima

carabinieri

Chiavari. I carabinieri della Compagnia di Chiavari hanno arrestato un 38enne napoletano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Genova con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte a una truffa messa a segno nel maggio scorso a Chiavari, quando una donna di 87 anni era stata raggirata e derubata di oro e gioielli per un valore complessivo di circa 20mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 38enne avrebbe ricoperto il ruolo di “trasfertista” o “corriere”, ossia la persona incaricata di raggiungere l’abitazione della vittima per ritirare denaro e preziosi dopo la telefonata di un complice. Quest’ultimo, fingendosi un carabiniere, aveva contattato l’anziana raccontandole che un suo familiare era stato arrestato dopo aver provocato un grave incidente stradale e che, per ottenerne la scarcerazione, era necessario consegnare denaro o gioielli a un presunto appartenente alle forze dell’ordine o a un delegato del tribunale.

L’indagine, condotta dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Chiavari, ha consentito di ricostruire gli spostamenti del 38enne dal suo arrivo in città fino alla successiva individuazione alla stazione ferroviaria di Milano. Fondamentali sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza e la descrizione fornita dalla vittima, che hanno permesso ai militari di identificarlo e seguirne i movimenti.

L’uomo era stato intercettato nella stazione di Milano, dove i carabinieri lo avevano trovato in possesso della refurtiva, successivamente restituita. Al termine delle formalità di rito, il 38enne è stato trasferito nel carcere di Napoli Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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