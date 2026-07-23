Truffa del finto carabiniere: in manette due trasfertisti, in un vano nascosto dell’auto 5mila euro di gioielli

Genova. I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne e un 25enne di Napoli, per una truffa consumata ai danni di un 71enne di Rapallo. L’anziano era stato contattato da un sedicente maresciallo dei carabinieri, che gli ha spiegato che era stato commesso un furto in una gioielleria con la sua auto e che avrebbe dovuto consegnargli tutti gli ori per verificare che non fossero gli stessi.

Il 71enne, convinto dal racconto dei malviventi, poco dopo aveva in effetti consegnato alcuni monili al complice che si era presentato a casa, poi è salito in auto dove era presente il ‘telefonista’ I carabinieri, che erano già sulle tracce del veicolo usato dai due in quanto segnalato come possibile mezzo usato per perpetrare un’altra truffa il giorno prima a Chiavari, hanno notato l’auto vicino al palazzo della vittima e, notati i due uomini che la stavano raggiungendo velocemente li hanno fermati. La perquisizione dei due ha consentito di recuperare i beni appena sottratti al 71enne, mentre la perquisizione della macchina ha permesso di trovare un vano occulto, dove era nascosto il maltolto alla vittima ultranovantenne della truffa compiuta il giorno prima a Chiavari con la stessa tecnica: monili in oro dal valore di oltre 5mila euro. Tutti i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre i due sono stati trasferiti nel carcere di Marassi,