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Trofeo Spagnolo ecco i prezzi per la partita Genoa – Deportivo La Coruna

Il Genoa consiglia di acquistare i biglietti nel giorno della sottoscrizione dell'abbonamento

stadio luigi ferraris

Genova. Durante la presentazione della campagna abbonamenti 2026-2027, il Genoa ha diffuso i prezzi dei biglietti per il Trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruna, che sarà in programma al Ferraris nella serata dell’8 agosto.

Il Genoa consiglia di acquistare i biglietti nel giorno della sottoscrizione dell’abbonamento.

Ecco i prezzi: Gradinata Nord 12 euro; Distinti 1° e 2° Anello 18 euro; Tribuna 24 euro; Tribuna Superba 48 euro.

Il Trofeo si è giocato dal 1995 al 2002 e la Società lo ha ripristinato da quest’anno.

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