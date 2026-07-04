Trofeo Idraulik, ecco la seconda edizione: in pista sui kart per aiutare l’oncologia del Gaslini

Genova. “Correre per aiutare”: ancora una volta l’entusiasmo e la passione per i kart incontra la volontà di sostenere l’attività dell’istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme ETS. Sabato 25 luglio 2026 la pista “Ronco Kart OMP PG Corse” di Ronco Scrivia ospiterà la seconda edizione del Trofeo Idraulik, gran premio di karting.

In pista sono chiamati tutti gli idraulici professionisti della Liguria (ma la partecipazione è aperta a tutti) che si sfideranno tra le curve del circuito per aggiudicarsi l’ambito trofeo, ma soprattutto avranno ancora una volta l’occasione di sostenere concretamente l’attività dei medici e dei sanitari dell’oncologia pediatrica del Gaslini.

Una sessantina i partecipanti alla prima edizione svoltasi a Carasco lo scorso 26 luglio e che hanno permesso di raccogliere 12.593 euro, consegnati poi nelle mani dei responsabili del reparto, Alberto Garaventa e Massimo Conte. I fondi ricevuti hanno permesso di garantire la continuità assistenziale ai pazienti che superano l’età di 14 anni e per l’istituzione di alcune borse di studio per la ricerca.

Anche quest’anno tutto il ricavato sarà destinato al Gaslini tramite Gaslininsieme ETS, la fondazione dedicata alla raccolta fondi per l’ospedale pediatrico genovese. “Sono fondi che sono stati destinati fondamentalmente alla ricerca nel campo scientifico per quanto riguarda i tumori pediatrici – spiega Massimo Conte, pediatra oncologo dell’Istituto Gaslini -. Ci auguriamo che quest’anno si possa replicare, perché la ricerca ha bisogno di fondi, e i fondi sono difficilmente reperibili e quindi c’è bisogno di manifestazioni ed eventi di solidarietà come queste”.

Quest’anno la manifestazione può contare sul sostegno di numerosi di sponsor (che con la loro partecipazione contribuiscono alla raccolta fondi), la collaborazione di sei partner tecnici (Ente Forma, CNA Genova, AFI, AML, Scuderia Sport Favale 07 e Team Raptor Motorsport) e il patrocinio dei comuni di Chiavari, Cicagna, Cogorno, Favale di Malvaro, Orero, Moconesi, Rapallo e Ronco Scrivia.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno voluto portare il loro saluto e il loro sostegno anche alcuni dei sindaci i cui comuni hanno concesso il patrocinio: Elisabetta Ricci (sindaca di Rapallo), Federico Messuti (sindaco di Chiavari) e Ubaldo Crino (sindaco di Favale di Malvaro).

“L’ospedale Gaslini è una realtà storica. Io penso che c’è bisogno veramente di aiutarla e che il territorio possa farlo – spiega Fabrizio Boitano, portavoce del Team Idraulik -. Quest’anno abbiamo coinvolto anche i Comuni del territorio. La parola Gaslini è una parola magica, la conosciamo tutti, ma comunque abbiamo bisogno di ricordarla alle persone: c’è un continuo bisogno di offerte, di donazioni, di oblazioni e noi nel nostro piccolo proviamo a dare una mano concretamente”.

Decine i premi che saranno messi in palio. Al vincitore assoluto andrà una nuovissima caldaia a condensazione mentre all’idraulico professionista che si sarà posizionato meglio nella classifica generale andrà un’autoclave professionale e la menzione speciale “Mauro Dondero” in memoria del collega scomparso improvvisamente un anno fa.

Previsti premi (in buoni benzina) per il partecipante più giovane, per quello più anziano, per quello proveniente da più distante, per il più veloce sul giro, per il gruppo più numeroso, eccetera.

Per partecipare è necessario iscriversi. L’iscrizione (del costo di 100 euro) è possibile perfezionarla già ora attraverso una serie di prevendite presenti in tutta la Liguria (vedi cartina allegata) oppure la mattina stessa della manifestazione. Sono possibili anche le semplici donazioni attraverso il sito internet dedicato raggiungibile attraverso apposito QR Code. Durante la giornata di sabato non mancheranno le iniziative collaterali.

Appuntamento alle 9 per la registrazione dei partecipanti e le ultime iscrizioni. Le gare prenderanno il via alle 10 con le prime batterie da 15 partecipanti. Nel pomeriggio a partire dalle 14 le gare finali. Durante tutta la manifestazione sarà allestita una mostra di auto da competizione a cura dell’ASD Sport Favale ‘07 mentre al mattino sarà possibile visitare l’esposizione di attrezzature e mezzi da lavoro della ditta UMP. Sarà inoltre allestita un’area Pit Stop con servizio bar e ristoro. Per chi avesse necessità di un passaggio per raggiungere Ronco Scrivia è a disposizione un bus navetta in partenza la mattina alle 7.30 da Chiavari (dal costo di 35 euro). Occorre prenotarsi chiamando Vito al numero 334 5018724.