Trial Team Aveto, Tommaso Bottini sul podio in attesa del Trial Show

Santo Stefano d’Aveto. Fine settimana intenso a Novalesa per il Trial Team Aveto, impegnato nel nuovo appuntamento del Campionato Italiano Trial. A rappresentare il sodalizio ligure è stato Tommaso Bottini, protagonista di due giornate molto diverse tra loro ma concluse con un importante piazzamento sul podio.

Nella prova di sabato Bottini ha chiuso al quarto posto, al termine di una gara complicata nella quale non è riuscito a trovare il giusto ritmo. Decisamente diversa la domenica, quando il pilota del Trial Team Aveto ha reagito conquistando il terzo posto, sfiorando la seconda posizione e confermando ancora una volta la propria competitività nel campionato.

«Weekend molto duro per me. Sabato non sono mai riuscito a entrare in gara e ho commesso molti errori stupidi. Domenica è andata meglio, anche se con uno sforzo immenso per colpa dei crampi sono riuscito a strappare un terzo posto a un solo punto dal secondo. Ringrazio tutti per il supporto: il team, gli sponsor, la famiglia e un grazie di cuore al mio minder per lo sforzo fatto».

Un risultato che consente a Bottini di proseguire il proprio percorso nel Campionato Italiano con la consapevolezza di poter lottare stabilmente nelle posizioni di vertice della categoria. Nella classifica generale infatti, Bottini si trova al quarto posto, a sei punti di distanza dal terzo.

Archiviata la trasferta piemontese, per il Trial Team Aveto è già tempo di pensare al grande appuntamento di venerdì 10 luglio. Dalle 18 piazza Livellara, a Santo Stefano d’Aveto, ospiterà stand gastronomici, espositori e aziende del territorio insieme agli spazi dedicati al mondo dei motori. La serata entrerà poi nel vivo con le esibizioni dei piloti del Trial Team Aveto, prima dell’attesissimo Trial Show che vedrà protagonisti il pluricampione del mondo Toni Bou e il pluricampione italiano Matteo Grattarola. Un evento che si preannuncia tra i più spettacolari dell’estate in Val d’Aveto e che richiamerà appassionati e curiosi da tutta la Liguria e non solo.