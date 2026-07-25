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A principe

Paura sul treno, quindicenne aggredito per rubargli lo zaino

Arrestato un uomo di 30 anni

polfer

Genova. Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito a bordo di un treno da un uomo che ha cercato di rubargli lo zaino.

È successo su un regionale, il giovane viaggiava con una comitiva e l’educatore. Quando si è alzato per andare in bagno è stato avvicinato da un uomo che ha tentato di sottrargli lo zaino, strattonandolo e intimandogli di consegnare il denaro.

Il ragazzino è riuscito a liberarsi e a raggiungere i compagni, segnalando l’accaduto al capotreno, che ha immediatamente allertato la sala operativa della Polizia Ferroviaria. All’arrivo del convoglio alla stazione di Principe, gli agenti hanno individuato e fermato l’uomo, un trentenne.

Acquisita la denuncia del ragazzo, presentata insieme alla madre, l’uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della questura. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Genova.

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