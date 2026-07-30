Traversi entra in Fratelli d’Italia, il M5s Liguria: “I valori non sono un abito da cambiare alla bisogna”

Genova. “Passare in pochi mesi dalla guida regionale del Movimento 5 Stelle al sostegno di un partito e di un Governo agli antipodi rispetto ai valori in nome dei quali si è stati eletti, è una scelta politica che parla da sola e mostra una distanza siderale tra le parole e i fatti. La coerenza non si certifica nel comunicato di benvenuto del nuovo partito, ma si dimostra nel tempo, con gli atti e il rispetto del mandato ricevuto dagli elettori”, così all’indomani della notizia dell’ingresso in Fratelli d’Italia dell’ex sottosegretario M5s ligure Roberto Traversi, già da alcuni mesi espulso dal movimento.

“Rammarica constatare che ci sia ancora chi considera i valori come un abito da cambiare secondo la stagione politica o le convenienze del momento, passando da un campo all’altro con una velocità al limite dell’imbarazzo. Questa non è coerenza: è opportunismo politico, che si consuma tradendo la fiducia di una comunità che ha sempre sostenuto e valorizzato chi oggi sceglie di rinnegarne il percorso. Una fiducia accordata, peraltro, anche per ricoprire ruoli apicali tanto nell’esecutivo in cui militava, quanto nelle istituzioni attuali”, prosegue la nota.

“Ai detrattori diciamo fin da ora che rifaremmo tutto, perché appartenere a una comunità significa sostenersi reciprocamente, senza calcoli personali. Noi non abbiamo cambiato campo e non abbiamo mai rinnegato i nostri valori. Ciascuno è libero di seguire la propria strada, ma prima o poi sarà chiamato a renderne conto a chi conta davvero: gli elettori. È a loro che dovrà spiegare perché ha rinnegato le promesse fatte in campagna elettorale, calpestando i voti presi con il M5S e grazie al M5S. Intanto, noi continueremo a difendere la giustizia sociale, il lavoro, la sanità pubblica, l’ambiente, la legalità, la pace e le persone più fragili. Le traiettorie individuali passano; le nostre battaglie e il nostro impegno al fianco dei cittadini restano”, concludono dal M5s Liguria.