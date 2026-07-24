Traversata del Paradiso: edizione da record a Camogli con oltre 900 partenti

Camogli. Si è chiusa nel migliore dei modi la IV edizione della Traversata del Paradiso, seconda tappa del Triƫtico dei Caruggi e appuntamento clou del Challenge Italian Open Water Tour, andata in scena nel weekend del 18 e 19 luglio tra il borgo di Camogli e l’Area Marina Protetta di Portofino. Un’edizione da record, capace di richiamare oltre 900 atleti provenienti da 60 province italiane e 15 Stati esteri, tra cui Australia, Giappone e Stati Uniti, confermando ancora una volta Camogli come capitale italiana del nuoto in acque libere.

Grandissimo il riscontro anche per le due grandi novità del programma 2026: i 500 rana, distanza inedita nel panorama del nuoto di fondo che ha debuttato ufficialmente proprio alla Traversata del Paradiso, e la sempre suggestiva staffetta in notturna, che sabato sera ha illuminato il Golfo Paradiso con le boette luminose dei nuotatori, in uno spettacolo unico nel suo genere davanti al pubblico assiepato lungo la passeggiata a mare. L’evento, inserito nel Campionato Nazionale Italiano di nuoto in acque libere USACLI e realizzato grazie alla

sinergia con l’Amministrazione Comunale di Camogli, l’Area Marina Protetta Promontorio di Portofino, i battelli del Golfo Paradiso, la Lega Navale e la Croce Verde Camogli, si conferma sotto il patrocinio della Regione Liguria uno degli appuntamenti di riferimento a livello internazionale per la disciplina.

I risultati.

500 rana (sabato 18 luglio)

La grande novità della manifestazione ha visto al maschile la vittoria di Francesco Ercolani, davanti a Marco Moratello e Marco Martinelli (Maranello Nuoto). Al femminile si è imposta Francesca De Nardi (Swim Revolution), davanti a Nicole Tamagni e Stefania Chiti (Nuoto Club Firenze).

Relay — Staffetta in notturna (sabato 18 luglio)

Spettacolo puro per la staffetta “all’australiana” 700 mt x 3, che ha incoronato La Swim Revolution, formata da Gilberto Manfredi, Sara Monari e Francesco Gheƫni, vincitrice sia della classifica assoluta sia della categoria mista, in 32’33”. Alle loro spalle My Sport Genova (Ottaviani, Ottaviani, Biringhelli) e, terza assoluta, la squadra femminile Lugano Mariƫma (Mantegani, Tamagni, Tamagni), che si è aggiudicata anche il titolo di miglior squadra femminile.

Hard Swim (domenica 19 luglio)

Al maschile doppietta Swim Revolution/Team UniGe-Cus con Simone Lavizzari che ha preceduto Stefano Ghisolfo e Maƫa Manzoni. Al femminile successo per Giulia Fenu (Swim Revolution), davanti alla compagna di squadra Sofia Mantegani e a Veronica Zin.

Smile Swim — il Miglio Marino (domenica 19 luglio)

La classica del weekend, la gara più partecipata dell’intera manifestazione, ha visto ancora protagonista Francesco Ercolani, che dopo il successo nei 500 rana ha bissato anche nel miglio marino, davanti a Simone Lavizzari (Swim Revolution) e Stefano Ghisolfo (Team UniGe-CUS). Al femminile la vittoria è andata a Giulia Gabbrielleschi (Nuotatori Pistoiesi), davanti a Vittoria Beverini e Giulia Marazzi.

Giulia Gabbrielleschi, la campionessa che si diverte nello Smile Swim

Tra le protagoniste assolute del weekend c’è Giulia Gabbrielleschi, classe 1996, pistoiese e tesserata Nuotatori Pistoiesi/Fiamme Oro, che ha scelto di scendere in acqua anche nello Smile Swim conquistando la vittoria femminile. Un nome di primissimo piano per il fondo azzurro: nella sua bacheca figurano due medaglie d’argento iridate, conquistate a Gwangju 2019 e Doha 2024, e tre bronzi mondiali, ottenuti a Budapest nel 2017 e in due occasioni a Budapest 2022. A livello continentale può contare su due argento individuali agli Europei, nella 10 km del 2018 e nella 5 km del 2021, oltre all’oro conquistato nella gara a squadre sempre nel 2021, primo titolo europeo della carriera. Nel suo palmares anche due edizioni della Coppa LEN, vinte nel 2016 e nel 2022, e la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Francesco Ghettini trionfa anche nella staffetta notturna

Grande protagonista anche della staffetta in notturna è stato Francesco Gheƫtini, genovese, ex nazionale italiana di nuoto di fondo, che in coppia con Gilberto Manfredi e Sara Monari ha conquistato il successo assoluto con il team La Swim Revolution. Gheƫtini vanta un palmares di assoluto rilievo nel panorama internazionale delle grandi maratone: due volte vincitore della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, nel 2016 e nel 2018, si è imposto anche nella prestigiosa Capri-Napoli nel 2018 e nella 45ª edizione della Santa Fe-Rio Coronda, la storica traversata

argentina sui 57 km, disputata nel 2019. Un atleta di caratura assoluta che continua a mettere il proprio talento al servizio delle manifestazioni del territorio ligure.

Il Trittico dei Caruggi

La Traversata del Paradiso è la seconda tappa della IV edizione del Triƫtico dei Caruggi, il circuito che riunisce le tre manifestazioni liguri di Genova, Camogli e Noli con classifiche cumulative dedicate, le cui premiazioni di fine anno si sono svolte negli ultimi anni presso il Teatro Sociale di Camogli e l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Genova. L’evento è inoltre parte integrante del Challenge Italian Open Water Tour, il circuito nazionale che ogni anno porta il nuoto in acque libere nelle località più suggestive d’Italia, ed è ufficialmente inserito come Campionato Nazionale Italiano di nuoto in acque libere dell’Ente di Promozione Sportiva USACLI, nell’ambito del programma Sport e Salute 2026.

Prossimo appuntamento del Trittico a Noli, il 13 settembre, terza e ultima tappa della rassegna ligure.